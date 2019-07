El primer plan exclusivo para celulares de Netflix costará 55 pesos

Netflix es uno de los servicios que muchos hemos contratado para poder ver series y películas en el momento que queramos.

Hace poco, la compañía anunció que planeaba sacar una s uscripción exclusiva para smartphones con un precio muy accesible aunque por el momento solo estaba planeado lanzarse en India.

Hoy este plan se ha vuelto una realidad, la primera versión de Netflix para celular ha sido lanzado en la India.

De acuerdo con theverge.com , este plan tiene un costo de 199 rupias que equivale a 55 pesos mexicanos.

Este costo es el más barato de todos los planes de suscripción con los que cuenta la plataforma.



Netflix India officially launches the mobile only plan at ₹199 per month. Great for India especially - where more users watch Netflix on mobile than anywhere else in the world #Netflix pic.twitter.com/JrRu8Ysz1X

— Hitesh Raj Bhagat (@hiteshrajbhagat) 24 de julio de 2019