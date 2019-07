El emoji de mate es el más esperado del año

Ayer se celebró el Día Mundial del Emoji, un símbolo que ha revolucionado la comunicación en la era digital.

Uno de los e mojis más esperados durante bastante tiempo es el del mate, la infusión hecha de hierbas de mate, una planta originaria y consumida en Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y Brasil.

Pero ahora el emoji se convirtió en la incorporación más esperada del año, según una encuesta del World Emoji Award en Twitter, organizado por Emojipedia en el marco del Día Mundial del Emoji.



Here's your winner! The Most Anticipated Emoji of 2019 is Maté — a popular caffeinated beverage. The emoji will be making its way on to devices later this year. #WorldEmojiAwards https://t.co/g5xklgBH2p pic.twitter.com/tjPpkd3bRH

— World Emoji Awards (@EmojiAwards) July 17, 2019