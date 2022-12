Sin obras, la mitad de la industria de la construcción por trabajos del Tren Maya, señalan especialistas

Mérida, Yucatán.— Alrededor del 45 al 60 por ciento de la industria de la construcción no tiene obras ni trabajadores por los trabajos del tren maya, lo cual ha tenido efectos adversos este año en materia de inversiones.

Raúl Monforte González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Yucatán, expresó que no sólo no han tenido injerencia en las obras del tren maya —en los tramos de Yucatán— sino que no hay maestros de obras disponibles, pues todos están en esas tareas.

Monforte González explicó esperan que en el 2023 la situación cambie y que el gobierno federal vea que los constructores locales tengan participación en las obras del tren maya.

De igual manera, el líder de los constructores expresó que sus agremiados están en condiciones de competir en la mano de obra y los proyectos, pero sería cuestión que la Federación los tome en cuenta para las obras del tren maya y otras inversiones como las que se harán en la zona de La Plancha en Mérida.

