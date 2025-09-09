Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Marina dice que buscó corrupción y no encontró. Hablamos de eso, de la muerte del capitán ligado al huachicol fiscal (¿suicidio?) y del Paquete Económico 2026: vienen aumentos al IEPS en refrescos y cigarros. Sí, otra vez. Dale play y ¡Entérate!