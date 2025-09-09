Más Información
Huachicol fiscal golpea a altos mandos; decomiso histórico deriva en casi 50 detenciones, incluidos marinos y empresarios
Universal Music reacciona al amparo de Christian Nodal: "no cambia el fondo del asunto"; caso se resolverá en los tribunales
Suman 55 personas hospitalizadas tras accidente con tren en Edomex; la mayoría están el IMSS de Atlacomulco
Catean inmueble de empresario en Tabasco; aseguran animales exóticos, vehículos, armas y hasta un helicóptero
Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Marina dice que buscó corrupción y no encontró. Hablamos de eso, de la muerte del capitán ligado al huachicol fiscal (¿suicidio?) y del Paquete Económico 2026: vienen aumentos al IEPS en refrescos y cigarros. Sí, otra vez. Dale play y ¡Entérate!