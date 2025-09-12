Más Información

Cae en el AICM Oscar Antonio Álvarez, principal operador financiero del CJNG

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Morena instauró narcodictadura terrorista y comunista en México, afirma Alito Moreno en Fox News

Enrique Peña Nieto y el golf, su “terapia ocupacional y psicológica”

UNAM lamenta la muerte de Ana Daniela Barragán tras explosión de pipa de gas en el puente de la Concordia

Chofer de pipa de gas que explotó en Iztapalapa se encuentra en estado crítico y custodiado, informa Fiscalía CDMX

En medio de flores, velas y tristeza, despiden a Misael Cano, víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa

Hoy, en :

En este episodio hablamos del permiso a largo plazo que tiene Silza para transportar gas LP, incluso después de la explosión en el Puente de la Concordia. ¿Cómo es posible que una empresa tenga 30 años de autorización? También te contamos sobre la condena histórica contra Jair Bolsonaro: 27 años y tres meses de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula da Silva.

Y cerramos con una nota cultural que vuela alto: la imagen de Juan Gabriel ahora vive… ¡en un avión! Te contamos cómo y por qué decidieron inmortalizar al Divo de Juárez en las alturas.

Dale play y... ¡Entérate!

