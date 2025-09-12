Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL:

En este episodio hablamos del permiso a largo plazo que tiene Silza para transportar gas LP, incluso después de la explosión en el Puente de la Concordia. ¿Cómo es posible que una empresa tenga 30 años de autorización? También te contamos sobre la condena histórica contra Jair Bolsonaro: 27 años y tres meses de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula da Silva.

Y cerramos con una nota cultural que vuela alto: la imagen de Juan Gabriel ahora vive… ¡en un avión! Te contamos cómo y por qué decidieron inmortalizar al Divo de Juárez en las alturas.

Dale play y... ¡Entérate!