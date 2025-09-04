"Tú en tu barrio y yo en el mío"... suena a meme, pero es real: EU y México acuerdan respeto territorial en la lucha contra los cárteles. ¿Cooperación o cada quien con su desastre?

CDMX se pone mundialista: Clara Brugada anuncia que la inauguración del Mundial será feriado. Spoiler: ese día va a ser muy importante (según ella).

Un mexicano muere bajo custodia del ICE en EU. Los decesos de migrantes en detención alcanzan su nivel más alto en 5 años. ¿Qué está pasando?

El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, suma otra condena: 13 años por lavado de dinero. Parece que su legado va a estar más en tribunales que en libros de historia.

En Campeche aprueban reforma para expropiar terrenos privados. ¿Obras públicas o terrenos en oferta forzada?

En Quintana Roo arrestan a un militar acusado de abuso sexual contra una menor. Un caso que pone foco (otra vez) en el abuso de poder.

Y sí, Mijares está bien. Rompe el silencio sobre su estado de salud y aclara rumores de hospitalización. Porque también hay buenas noticias, ¿no?

Noticias serias con un toque jocoso (y café). Dale play y ¡Entérate!