Elecciones 2027, oportunidad para revertir mayoría de Morena; Alessandra Rojo analiza el papel de la oposición en Con los de Casa
Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe
Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma
Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado
Aún no toca Baja California Sur y bandas nubosas del Huracán Lorena provocan lluvias intensas; reportan daños en varios municipios
Inauguración del Mundial en CDMX será declarado como feriado, anuncia Clara Brugada; "ese día va a ser muy importante", dice
"Tú en tu barrio y yo en el mío"... suena a meme, pero es real: EU y México acuerdan respeto territorial en la lucha contra los cárteles. ¿Cooperación o cada quien con su desastre?
CDMX se pone mundialista: Clara Brugada anuncia que la inauguración del Mundial será feriado. Spoiler: ese día va a ser muy importante (según ella).
Un mexicano muere bajo custodia del ICE en EU. Los decesos de migrantes en detención alcanzan su nivel más alto en 5 años. ¿Qué está pasando?
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, suma otra condena: 13 años por lavado de dinero. Parece que su legado va a estar más en tribunales que en libros de historia.
En Campeche aprueban reforma para expropiar terrenos privados. ¿Obras públicas o terrenos en oferta forzada?
En Quintana Roo arrestan a un militar acusado de abuso sexual contra una menor. Un caso que pone foco (otra vez) en el abuso de poder.
Y sí, Mijares está bien. Rompe el silencio sobre su estado de salud y aclara rumores de hospitalización. Porque también hay buenas noticias, ¿no?
