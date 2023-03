El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que, hasta el momento, fallecieron 39 migrantes en un incendio que se presentó después de las 22:00 horas de este lunes en el área de alojamiento de la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El INM informó a través de un comunicado que interpuso una denuncia ante las autoridades para que se investigue lo sucedido y se proceda en consecuencia.

Ademas Si cancelan plan B, el plan C no será bloqueado: AMLO. Guardia Nacional se retirará “poco a poco” del Metro. Mueren 39 migrantes en incendio en Ciudad Juárez; INM interpone denuncia. "Migrantes no son culpables" de la tragedia en Ciudad Juárez, dice oposición venezolana a AMLO y pide "humanidad" ¡Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez van a ser papás! ¿Mamut a la parrilla? Crean en laboratorio albóndiga del extinto paquidermo.