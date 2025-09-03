¿Te imaginas jubilarte con casi 30 millones de pesos al año? Pues así el retiro VIP de los ministros de la Corte. También hablamos del ataque de EU en el Caribe que, según Trump, fue contra el Tren de Aragua (y según Venezuela… fue generado por inteligencia artificial 😐).

Además: asaltan al hipnotizador John Milton en Sinaloa (sí, al que duerme gente en TV), asesinan a un funcionario de la Secretaría del Bienestar en Guerrero, y La Arrolladora Banda El Limón se apunta para el 15 de septiembre en el Zócalo.

📰 Noticias al grano, sin rodeos, y con un toque jocoso… porque el país no da para menos. Dale play y... ¡Éntérate!