Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

Exdiputada Clemente se lanza contra morenista Camila Martínez; IMSS para taxis de apps sólo es para recaudar más impuestos, reclama

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Ciclón "Lorena" amenaza al noroeste de México; ¿cuándo y dónde tocará tierra?

¡Se cae el cielo! Fuertes lluvias de este martes afectan a la CDMX; paradero de Indios Verdes registra encharcamientos

Lluvias pegan de nuevo a la Línea A del Metro; sin servicio dos estaciones y usuarios quedan varados

"Lady Cerda": policía denuncia a mujer que la insultó durante alcoholímetro en CDMX; esto pasará

¿Te imaginas jubilarte con casi 30 millones de pesos al año? Pues así el retiro VIP de los ministros de la Corte. También hablamos del ataque de EU en el Caribe que, según Trump, fue contra el Tren de Aragua (y según Venezuela… fue generado por inteligencia artificial 😐).

Además: asaltan al hipnotizador John Milton en Sinaloa (sí, al que duerme gente en TV), asesinan a un funcionario de la Secretaría del Bienestar en Guerrero, y La Arrolladora Banda El Limón se apunta para el 15 de septiembre en el Zócalo.

📰 Noticias al grano, sin rodeos, y con un toque jocoso… porque el país no da para menos. Dale play y... ¡Éntérate!

