Más Información
En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega a Diputados informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso de la funcionaria
"Bola de narcopolíticos y corruptos", increpa Alito Moreno a oficialistas; "el PRI no permitirá que asesinen la democracia"
Noroña cuestiona a Gutiérrez Luna por darle la palabra a Alito Moreno en el Congreso; "premia a los reventadores", acusa
¿Cuánto tiempo estarán en funciones los nuevos ministros de la Corte?; Esquivel, Batres y Ahlf las más longevas en el pleno
Paciente con cáncer denuncia entre lágrimas falla de máquina para radioterapia; ISSSTE lo reconoce y la cita para procedimiento
Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada
Turistas viven momentos de pánico en Tequila, Jalisco; hombre en presunto estado de ebriedad desarma a policía y dispara
Regreso a clases, informes y... ¿La Roca al Oscar?
Ey, este episodio se puso bueno:
Ya empezó el ciclo escolar y también Sheinbaum tuvo que “entregar tarea” con su Primer Informe de Gobierno… ¿le fue bien o quedó a deber?
También hablamos de los nueve nuevos ministros que acaban de tomar protesta en el Senado —sí, puede sonar aburrido, pero tiene su chisme político.
¿Y sabías que Carlos Slim ahora va a generar electricidad en Guanajuato? Literal, el señor no se cansa de ganar.
Y para cerrar con algo más pop: The Rock (sí, Dwayne Johnson) está dando de qué hablar en Venecia con su nueva peli The Smashing Machine. ¿Será que ahora sí se le hace el Oscar?
Échale una oreja, está cortito y te pones al día sin tanto rollo. Dale play... y ¡Entérate!