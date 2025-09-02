Regreso a clases, informes y... ¿La Roca al Oscar?

Ey, este episodio se puso bueno:

Ya empezó el ciclo escolar y también Sheinbaum tuvo que “entregar tarea” con su Primer Informe de Gobierno… ¿le fue bien o quedó a deber?

También hablamos de los nueve nuevos ministros que acaban de tomar protesta en el Senado —sí, puede sonar aburrido, pero tiene su chisme político.

¿Y sabías que Carlos Slim ahora va a generar electricidad en Guanajuato? Literal, el señor no se cansa de ganar.

Y para cerrar con algo más pop: The Rock (sí, Dwayne Johnson) está dando de qué hablar en Venecia con su nueva peli The Smashing Machine. ¿Será que ahora sí se le hace el Oscar?

Échale una oreja, está cortito y te pones al día sin tanto rollo. Dale play... y ¡Entérate!