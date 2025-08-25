Desde los frijoles hasta los cuadernos, el crimen organizado ya no solo cobra piso: ahora también pone los precios. Te contamos cómo controla sectores como la comida, la construcción y los útiles escolares en al menos 10 estados del país.

