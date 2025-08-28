Más Información

"EU no olvida cuando hay un atentado contra sus instituciones"; Francisco Rivas analiza presiones de Trump en Con los de Casa

Crean fondo para apoyar a las madres buscadoras

Ulises "El Mamado" Pinto se convierte en testigo colaborador de la FGR; es el segundo al mando de “La Barredora”

Artículo 19 condena difusión de información de Azucena Uresti por Noroña; periodista fue amenazada por cárteles, recuerda

Asesinan a 9 mujeres diariamente en México de enero a julio del 2025; Guanajuato encabeza lista con 224 víctimas

Son 349 los puntos recurrentes de encharcamientos en CDMX

“Tenemos que trabajar para disminuir la pobreza”

Personas desalojadas de edificio en Centro Histórico bloquean Eje Central; desde hace años no pagaban la renta

Del himno al zape y del Senado al ring: esta semana, Alito Moreno y Noroña se roban los reflectores con una pelea digna de Royal Rumble... ¡con el himno nacional de fondo! Además, el Congreso de Chiapas aprueba una ley clave sobre el derecho a decidir en el final de la vida. Hablamos también del duro pronóstico de la ONU sobre cómo el cambio climático podría empujar a millones de jóvenes latinoamericanos a la pobreza para 2030.

En temas menos caóticos (pero igual de intensos), Checo Pérez ve en Cadillac su posible despedida de la Fórmula 1, y en el mundo del espectáculo, ¡los genes de Enrique Iglesias y Anna Kournikova siguen ganando terreno! Viene el cuarto bebé y el público ya pide gira familiar.

🎧 Noticias, golpes, bebés y despedidas... todo en un solo episodio. ¡Dale play antes de que empiece otro round en el Congreso! ¡Entérate!

