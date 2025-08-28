Más Información
"EU no olvida cuando hay un atentado contra sus instituciones"; Francisco Rivas analiza presiones de Trump en Con los de Casa
Ulises "El Mamado" Pinto se convierte en testigo colaborador de la FGR; es el segundo al mando de “La Barredora”
Artículo 19 condena difusión de información de Azucena Uresti por Noroña; periodista fue amenazada por cárteles, recuerda
Asesinan a 9 mujeres diariamente en México de enero a julio del 2025; Guanajuato encabeza lista con 224 víctimas
Del himno al zape y del Senado al ring: esta semana, Alito Moreno y Noroña se roban los reflectores con una pelea digna de Royal Rumble... ¡con el himno nacional de fondo! Además, el Congreso de Chiapas aprueba una ley clave sobre el derecho a decidir en el final de la vida. Hablamos también del duro pronóstico de la ONU sobre cómo el cambio climático podría empujar a millones de jóvenes latinoamericanos a la pobreza para 2030.
En temas menos caóticos (pero igual de intensos), Checo Pérez ve en Cadillac su posible despedida de la Fórmula 1, y en el mundo del espectáculo, ¡los genes de Enrique Iglesias y Anna Kournikova siguen ganando terreno! Viene el cuarto bebé y el público ya pide gira familiar.
🎧 Noticias, golpes, bebés y despedidas... todo en un solo episodio. ¡Dale play antes de que empiece otro round en el Congreso! ¡Entérate!