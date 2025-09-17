Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Navegamos entre lo solemne y lo absurdo: la Marina jura que no hay espacio para la corrupción, mientras Claudia Sheinbaum encabeza su primer desfile asegurando que aquí nadie mete mano. Desde Venezuela, Maduro le grita a Estados Unidos que deje de inventar cuentos de narcos, y la DEA nos presenta a “El Ruso”, el nuevo personaje del multiverso del Mayo y los Chapitos. En el mundo del cine, despedimos a la leyenda Robert Redford a los 89 años. De regreso al barrio, el Centro SCOP sigue olvidado y lleno de telarañas oficiales. Y para cerrar con broche oloroso: tips para sobrevivir al apocalipsis felino y quitar el aroma a heces de gato sin morir intoxicado con cloro. Dale play y... ¡Entérate!