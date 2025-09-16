Más Información

Salinas da su propio Grito de Independencia, con estandarte incluido: "vida, propiedad y libertad”

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Morena, con poca productividad en la 66 Legislatura

EU exige a México acciones más agresivas contra cárteles de la droga en 2026

EU pone fin al acuerdo Delta–Aeroméxico; disuelven empresa conjunta por prácticas anticompetitivas

Explosión de pipa en Iztapalapa: El recuento de los daños a 5 días de la tragedia en el Puente de la Concordia

Jazlyn, nieta de Alicia Matías que murió protegiéndola, es trasladada a Texas para atención médica

Calculan daños por, al menos, 10 mdp

En , la historia se escribe con gritos: Claudia Sheinbaum da su primer Grito en Palacio Nacional. Además, desde un penal en Hermosillo, investigan si Natanael Cano dio un show privado. Pueblos indígenas y campesinos denuncian el despojo detrás de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, mientras la ONU nos da una buena noticia: la capa de ozono podría sanar. En política internacional, EU le baja el pulgar a Colombia tras 30 años de “cooperación” antidrogas, y aquí nos enteramos de que Bermúdez Requena quería abrir sucursal criminal en Paraguay. Para cerrar, Sasha Sokol nos recuerda que su triunfo legal no es solo suyo, sino de muchos mexicanos que llevan años pidiendo justicia. Dale play y... ¡Entérate!

