En TU DÍA CON EL UNIVERSAL, la historia se escribe con gritos: Claudia Sheinbaum da su primer Grito en Palacio Nacional. Además, desde un penal en Hermosillo, investigan si Natanael Cano dio un show privado. Pueblos indígenas y campesinos denuncian el despojo detrás de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, mientras la ONU nos da una buena noticia: la capa de ozono podría sanar. En política internacional, EU le baja el pulgar a Colombia tras 30 años de “cooperación” antidrogas, y aquí nos enteramos de que Bermúdez Requena quería abrir sucursal criminal en Paraguay. Para cerrar, Sasha Sokol nos recuerda que su triunfo legal no es solo suyo, sino de muchos mexicanos que llevan años pidiendo justicia. Dale play y... ¡Entérate!