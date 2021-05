El Sector Inmobiliario y la economía mexicana en la actualidad

El país se vió inmerso en el año 2020 en una crisis económica cuyas bases se pusieron desde fines del 2018 con la cancelación de la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, esta decisión unida al hecho de que la iniciativa privada no era bien vista en el nuevo Régimen, por prudencia, minimizó la inversión y frenó algunas actividades de tal suerte que el 2019 terminó con un crecimiento del PIB menor al 1%.

La actividad económica no comenzó mejor en el 2020 y en marzo llegó el tsunami sanitario que tomó al país mal preparado económicamente hablando y precariamente organizado para enfrentar tamaño problema de salud. Recurrir al encierro de la población y al cierre de las empresas no esenciales para asegurar la subsistencia de la población profundizó la crisis económica, y, aun cuando a partir de junio se comenzó a regresar al trabajo y creció la actividad productiva, no fue suficiente para lograr un buen año y el PIB decreció poco más del 8% respecto al 2019.

En el sector vivienda disminuyó la producción en un -16.4%, pero se echó mano del inventario y los créditos hipotecarios para compra de casa en 2020 sumaron 364’500, frente a 355’500 del 2019. Circunstancia que quizá no se presente en el corriente año, aun cuando afortunadamente el retraimiento de los promotores de vivienda ha sido menor en este 2021, de tal suerte que a febrero los créditos hipotecarios en número fueron superiores en un 6% y en dinero en un 10% respecto a febrero de 2020 cuando no comenzaba la disminución drástica de la economía, así que se espera en este apartado un crecimiento superior al de la economía, 10% para el sector vivienda, un 6.5% de aumento en la producción de bienes y servicios.

Los números nos hacen sentir optimistas a pesar de que siguen presentes los problemas que, desde hace años no permiten se produzca el número de viviendas que demanda el país (alrededor de 750’000 anuales), no sólo debido al crecimiento de la población, sino para ir abatiendo el rezago perenne del número de habitaciones.

Varios son los problemas que padece el sector: para empezar la falta de planeación urbana de largo plazo que determine para cada ciudad los espacios que ocuparán viviendas, servicios y la arquitectura urbana que la acompaña: jardínes, escuelas, centros sanitarios, comerciales y deportivos, etc.

La planeación debe ser a largo plazo: 20 años y más, debiendo participar en ella la sociedad civil con el fin de que se escuchen sus necesidades y cómo desearía vivir, por tanto los planes no tienen que ser forzosamente sexenales y menos trianuales cuando se renuevan los municipios.

La vivienda es un factor esencial para el progreso económico, social y familiar de las personas, el apoyo que se otorgue tuviera que ser uno de los objetivos primordiales de todos los niveles de gobierno, pero de una vivienda que se construya bajo las reglamentaciones del caso, sin propiciar la autoconstrucción que lleva al precarismo de las habitaciones y a su encarecimiento, hay que considerar además que los trabajadores no van a renunciar a su trabajo para edificar su casa, alguien tiene que hacerlo por ellos y ese alguien tendrá una utilidad que ahora se critica que tienen los promotores que las edifican. En la tarea de poner al alcance de quien necesite y pueda pagar una vivienda, los nuevos tiempos demandan con urgencia la participación de todos: urbanistas, promotores, constructores, proveedores, haciendo cabeza el Gobierno para que todos seamos parte de la solución y no del problema.

Presidente del Consejo de Administración del Banco Inmobiliario Mexicano.

https://www.bim.mx

Facebook: Banco Inmobiliario Mexicano