Rumbo a la estandarización financiera ESG

Aun se debate si la implementación de las estrategias y la oportuna identificación de riesgos y oportunidades en materia ambiental, social y de gobernanza (dimensiones referidas comúnmente como ESG, por sus siglas en inglés), es una tendencia pasajera o un imperativo de negocio para asegurar la sostenibilidad corporativa de la empresa.

Lo cierto es que las presiones existen –de los mercados de capitales, fondos de inversión e inversores privados, de los consumidores y los propios empleados–, y si las compañías quieren mantenerse relevantes en un mercado con clientes cada vez más empoderados y asegurar su acceso al financiamiento, transformar la manera de hacer negocios en armonía con las dimensiones ESG (hacer) y tomarse en serio el reporte de los impactos que esto conlleva (revelar lo que se hace) no puede posponerse.

Para los stakeholders, los estados financieros y las revelaciones ESG constituirán la información necesaria para basar sus decisiones. Para ello, es necesario que una empresa se apegue a criterios de marcos de reporte aceptados en el mundo. Sin embargo, actualmente son tantos los marcos para reportar ESG (entre los más conocidos GRI, SASB, TCFD, CDP, IR), que puede hacer que el reporte voluntario por parte de las compañías sea desincentivado.

Tan solo en las selectas compañías que integran el índice Standard and Poor’s 500 se observa una actual diversidad en la práctica con respecto a los marcos ESG que utilizan para sus reportes públicos. No hay consenso. Por citar solo algunos números del Center of Audit Quality de Estados Unidos, el 29% de estas empresas utiliza cuatro marcos de los mencionados anteriormente, y 28%, tres y 2% aventuró a utilizar los cinco.

Para abordar este reto, y en respuesta a las peticiones de los líderes del G20 y de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés), la Fundación IFRS creó el International Sustainability Standards Board (ISSB), un Consejo hermano del conocido International Accounting Standards Board (IASB), emisor de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés).

Actualmente, las IFRS como marco contable es permitido o requerido en más de 170 jurisdicciones en el mundo, incluido México, donde desde 2012 las empresas listadas en bolsa reportan sus estados financieros bajo sus normas (exceptuando sectores bancario, asegurador y afianzador). Por ello, el ISSB busca cumplir con la expectativa de los mercados para desarrollar el marco ESG más utilizado en el mundo, abordando así la necesidad que se tiene de estandarización.

Este año, el ISSB estrenó funciones publicando los proyectos de sus primeras normas internacionales de información financiera de sostenibilidad: la IFRS S1: “Requisitos generales para revelación de información financiera relacionada con sostenibilidad” e IFRS S2: “Información a revelar relacionada con el clima”, dando un paso importante hacia la estandarización de criterios ESG en la información financiera. La primera, será un marco de principios generales, mientras que la segunda, una norma específica que requiere reportar qué exposición se tiene a riesgos y oportunidades asociados con el clima, incluyendo su impacto en la situación financiera, resultados, flujos de efectivo, modelo de negocio, entre otros aspectos.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) participó en el proceso de auscultación de la IFRS S1 y S2, colaborando con los esfuerzos del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) para atender el llamado de la Fundación IFRS de recibir retroalimentación global a sus primeras normas. La emisión de los documentos finales se espera para finales de este año. Es compromiso del IMEF dar seguimiento e informar a la sociedad sobre este importante hito rumbo a la consolidación de una nueva cultura de reporte financiero que conjunte los aspectos ESG.