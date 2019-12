Un poder más allá del púlpito

Por Armando Neira



En ocasiones son noticia de primera plana porque las acciones de sus pastores o feligreses llaman la atención general. Cuando guardan silencio, no necesariamente están inmóviles.

Si hay una fortaleza que tienen las iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales y neopentecostales es la disciplina en su propósito de expandirse. Y, de manera inquietante, no sólo en el púlpito, sino en la política. Además de los asuntos del alma, quieren incidir en las cuestiones terrenales.

En 2018 mostraron su influencia en la elección en Brasil de Jair Bolsonaro, en el paso a la segunda vuelta de Fabricio Alvarado en Costa Rica y en el triunfo, en México, de Andrés Manuel López Obrador, apoyado por el evangélico Partido Encuentro Social.

“Hoy es posible encontrar algún templo evangélico... en prácticamente cualquier rincón del continente, por más pobre o marginal que sea”, escribe Carlos Malamud en el texto La expansión política de las iglesias evangélicas en América Latina. “El vínculo constante e intenso de las iglesias pentecostales o neopentecostales con los sectores populares y los estratos más pobres de sus sociedades les ha permitido incidir en la política regional como ningún otro partido o movimiento lo puede hacer”, agrega el artículo publicado en el Real Instituto Elcano, un centro de estudios internacionales y estratégicos.

Están demostrando que en estos tiempos, los movimientos religiosos son más disciplinados, coherentes y metódicos que los partidos políticos tradicionales. Por eso no es difícil presagiar que ahora que están incrustados en la actividad política van a tener una larga vida, y con capacidad de influir en la formulación e implementación de las políticas públicas.

En América Latina, cada vez los grupos religiosos se muestran más vigorosos, mientras que los partidos políticos tradicionales empiezan a formar parte del recuerdo.

No se trata sólo de que sus feligreses se reúnan cada tanto tiempo para orar en conjunto de acuerdo con sus creencias, sino que de un tiempo para acá propagan esta narrativa, sobre todo en las elecciones. Desde las locales, pasando por las regionales y, ahora, hasta en las de carácter nacional, como lo demostraron de manera decisiva en Colombia hace tres años.

La frontera entre religión y política ha sido muy difusa, cuando no inexistente. El novel político Alberto Fujimori logró una amplia visibilidad cuando se alió con algunas iglesias evangélicas del Perú. El pastor Carlos García, líder de la Iglesia bautista, por ejemplo, se integró a la fórmula con la que Cambio 90 acudió a las elecciones de 1990 y fue elegido segundo vicepresidente. En Guatemala hay un presidente evangélico, Jimmy Morales; y en Colombia, la cristiana Viviane Morales quería postularse a la presidencia a nombre, paradójicamente, del Partido Liberal.

El poder de las congregaciones y los movimientos religiosos es uno de los signos característicos de la política contemporánea en Europa, Estados Unidos y, de manera particular, en América Latina, recuerda Jairo Libreros, profesor de Ciencia Política de la Universidad Externado de Colombia. “Esos movimientos religiosos, particularmente los cristianos, no solo están interesados en salvar almas, sino, de manera particular, en capturar el poder para garantizar los intereses, que en muchos casos riñen con el espíritu liberal de las cartas políticas en América Latina”.

Carlos Andrés Arias, docente de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia, dice que “la democracia no le debe temer a que ciertos grupos dogmáticos participen activamente en política; lo que sí debe causar preocupación es que estos puedan incidir de forma determinante en la ejecución de políticas públicas, en especial si se tiene en cuenta que allí están vinculadas las minorías”.

Tania Rodríguez Morales, docente de la Facultad de Gobierno en Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomas, en Colombia, pone el énfasis en la incidencia global que estos grupos están teniendo en la política moderna. “Su peso es enorme en Estados Unidos. Tuvieron que ver todo en la elección de Donald Trump”, afirma. Por eso pide prender las alertas en democracias menos fuertes que la estadounidense, y en particular en las áreas marginales. “Podemos incluso pensar que sin el voto de las iglesias hay ya lugares en donde es casi imposible para un candidato resultar elegido”, afirma.

Aunque se ha avanzado, la cuestión es que los sistemas democráticos de la región presentan debilidades que los hacen más vulnerables ante propuestas disruptivas. Un asunto muy serio, porque estos grupos se oponen a avances importantes logrados en los últimos años en la región, como los derechos para las comunidades LGTBI, la adopción de niños por padres solteros o la posibilidad de que una mujer aborte sin terminar en la cárcel.

De ahí que en comunidades en donde las iglesias cristianas, evangélicas y otras similares tienen influencias, la crispación y polarización estén a la orden del día. ¿Por qué? Porque son actores sociales con los que difícilmente se pueden buscar matices. Para ellos, la realidad es en blanco y negro. En bueno y malos.

Editor de Política de El Tiempo/GDA

***En la imagen: El entonces presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, con el pastor evangélico Silas Malafaia (izq.), durante un culto en Río de Janeiro. Foto/O GLOBO. GDA