La realidad que se convierte en reto en la vida de las niñas y adolescentes: la menstruación

En mis 20 años de vida, nunca reflexioné acerca de la menstruación y tampoco alguien me preguntó acerca de mi experiencia --algo inherente a mí, que me ocurre mes con mes--.

Las mujeres sangramos cada mes hasta los 45 o 55 años de nuestras vidas y, a pesar de eso, la menstruación sigue siendo un tema que no se toca, algo de lo que no se habla y de lo que muy pocas y pocos conocen realmente. Lo que no se nombra no existe y la menstruación existe. Pero, entonces, ¿por qué, si es algo que ocurre durante tanto tiempo y de manera tan recurrente, tiene que ser un tema de carácter privado para el 51.09% de la población? ¿Por qué no hablarlo con nuestras hijas e hijos?

Mi primer periodo fue a los 12 años y aún recuerdo cómo fue: no dejaba de llorar porque sabía que me estaba convirtiendo en una “mujer”, --cosa curiosa que significaba que antes, al parecer, yo era un marciano--. Sabía que mi cuerpo comenzaría a cambiar, pero a los 12 años se es niña, no mujer. Convertirme en “mujer” significaba entrar a un mundo donde la cosificación, los estereotipos y la sexualización estarían presentes, yo lo sabía. Necesitaba información para, al menos, entender que lo que me estaba pasando no era algo para sentirme avergonzada o algo que tuviera que ser un secreto. Pero la información acerca del periodo menstrual, por parte de la escuela, no llegó, sino hasta que cumplí 15 años. Por 3 años, mi única fuente de información fue, como en muchas otras familias, mi mamá.

A pesar de no ser un tema exclusivo de las mujeres, ya que los hombres también experimentan cambios hormonales cada mes, la menstruación de las mujeres ha sido estigmatizada; incluso en pleno siglo XXI y “la modernización en la que vivimos” creeríamos que temas como estos, están más que superados o que la información abunda para todas y todos, pero esto sigue siendo un tema tabú para muchísimas personas.

Por desgracia, situaciones como la mía no son casos aislados y, en muchos sectores de nuestro país, existen mujeres que atraviesan realidades más fuertes. Existen muchas problemáticas/deficiencias en México que nos afectan a las niñas, adolescentes y mujeres; por ejemplo, la falta de educación respecto a la anatomía de las mujeres, la falta de educación sexual integral o no poder contar con los insumos necesarios para tener una higiene menstrual adecuada. Esto último es algo que afecta a miles de niñas en nuestro país; tener acceso a una toalla sanitaria, un tampón o una copa menstrual, es un privilegio. Por ejemplo, en las sierras de Chihuahua, las niñas y mujeres utilizan papel periódico u hojas en lugar de una toalla sanitaria; ésta es una situación muy delicada, pues esto puede provocar una infección vaginal o algún otro problema de salud, a corto o mediano plazo.

Otro ejemplo de los retos a los que deben enfrentarse, por ejemplo, las niñas y las adolescentes que asisten a la escuela, es el tiempo que deben dejar de ir a clases porque las escuelas no cuentan con las instalaciones necesarias para mantener una buena higiene íntima, o por miedo a tener un “accidente” y manchar su ropa. En esos casos y haciendo una cuenta aproximada, una niña o adolescente deja de asistir a clases cerca de dos meses en un año, ¡dos meses de rezago educativo!

Resulta increíble pensar en que la única sangre que no proviene de actos violentos es la que más “asco” nos da y de la que menos se habla, llegando a ser algo “impuro” para algunas personas. Además, como ya mencioné, suele ser un tema exclusivo de las mujeres, cosa que habría que cambiar, pues la desinformación de los varones respecto al tema es uno de los factores decisivos dentro de las violencias y problemáticas en este terreno.

Deseo que tú, lectora/o, comprendas la importancia de hablar sobre la menstruación, la importancia de hacer visible que existen mujeres, niñas y adolescentes que no tienen acceso a productos sanitarios y la problemática que eso representa. Espero que todas y cada una de las personas que integran nuestra sociedad asuman responsabilidad sobre el tema; que, en el marco de conmemoración de los derechos de las niñas en diferentes realidades y a nivel internacional, todas las niñas, adolescentes y mujeres tengan acceso a una buena calidad de vida y cuenten con una buena higiene menstrual.

Espero que hagamos un cambio en la realidad de las niñas de ahora y del futuro, que trabajemos colectivamente para garantizar sus derechos y que éste deje de ser un mundo tan violento e injusto para todas nosotras.



Sara Mezquita Mares, de la Escuela de Fortalecimiento

de Liderazgos Adolescentes de UNICEF Mexico