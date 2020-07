El círculo se cierra en torno a Ancira

Tras la extradición de Emilio Lozoya, con un acuerdo que todo apunta lo convertirá en “testigo colaborador”, ahora las baterías de la Fiscalía General de la República y del gobierno mexicano se enfocan todas a lograr la extradición de Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México y co-acusado de Lozoya en la compra-venta de la planta de Agronitrogenados. Ancira no sólo es pieza clave para el armado del maxiproceso que quiere abrir la FGR a partir de la información y pruebas que aporte el ex director de Pemex en contra de varios personajes de la política mexicana, también el vínculo que puede conectar al expresidente Carlos Salinas de Gortari con toda esta trama de corrupción.



Pero hay además un elemento político que lleva a acelerar la petición de extradición contra el empresario salinista, actualmente libre bajo fianza en España: la molestia particular que Ancira causó en Palacio Nacional cuando declaró en España, durante la vista judicial de su juicio la mañana del pasado 10 de marzo de 2020, y criticó fuertemente al presidente López Obrador y a su gobierno. “López Obrador es un mitómano del tamaño de Hitler”, dijo el empresario mexicano, quien pidió no ser extraditado porque “México es un país sin leyes” y él aseguró ser “víctima y un daño colateral” de la intención del presidente para golpear al anterior gobierno, además de que acusó al mandatario mexicano de que con sus acusaciones los está llevando a la quiebra.



Esas y otras duras frases en contra del presidente López Obrador, dichas por Ancira ante los magistrados de la Audiencia Nacional española, fueron tomadas como un reto del empresario acerero al gobierno de la 4T que hoy tiene como prioridad extraditarlo y hacer que responda en México ya no sólo por los 500 millones de dólares de sobreprecio que obtuvo por la venta fraudulenta de su planta de Agronitrogenados, sino por otras demandas y acusaciones que le están preparando para intentar sumarlas a las causas de extradición.



Una de ellas, por ejemplo, son los 1,500 millones de pesos que adeuda Alonso Ancira a la Federación por concepto de falta de pagos de agua de sus empresas, de adeudos a la Comisión Federal de Electricidad e incluso de adeudos fiscales al SAT. La cuenta y los detalles están en manos de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que analiza la forma de sumar esas demandas por incumplimientos de pagos al proceso que se sigue en contra de Ancira.



Pero no es la única, a raíz de que fue detenido y de que se agravaron los problemas financieros para Altos Hornos de México -más que para Ancira, que todavía pudo pagar 1 millón de euros como fianza para obtener la libertad condicional durante su proceso de extradición- al empresario le han surgido nuevas denuncias como la que interpuso en su contra el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderurgicos y Similares de la República Mexicana, que lidera el senador Napoleón Gómez Urrutia. El 3 de diciembre de 2019, cuando ya Ancira se encontraba preso en España, el abogado del sindicato minero, exigió al Director Corporativo de Relaciones Industriales de Altos Hornos de Méxic, Enrique Rivera Gómez, el pago de cuotas sindicales que la empresa había retenido a los trabajadores y que no había entregado al sindicato.



En total le reclamaban un adeudo de 372 millones 636 mil pesos por concepto de esos pagos sindicales y como no fueron pagados dos meses después de aquel requerimiento, en febrero pasado, se presentó una denuncia en contra de Altos Hornos y de su principal accionista Alonso Ancira Elizondo, además del apoderado legal Enrique Rivera Gómez, a la cual se le asignó la carpeta de Investigación CI-FDF/T/UI-1 S/D/0069/02-2020, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La próxima semana se exhibirán las pruebas de la parte denunciante, consistente en el dictamen contable que acredita los adeudos de cuotas sindicales de Ancira y AHMSA.



Así es que, con ayuda de Lozoya y sus testimonios, que revelarán todos los detalles de cómo se planeó, armó y ejecutó la compra fraudulenta de la planta de Agronitrogenados, quienes participaron en la operación y cuál fue el papel y el beneficio económico que cada uno de ellos obtuvo, la FGR, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores , de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Consejería Jurídica del Gobierno, se propone traer pronto de España al empresario que adquirió la principal acerera del gobierno en 1991 cuando fue privatizada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y cuya cercanía personal y familiar siempre fue presumida por el propio Ancira que ha gozado desde entonces de la protección del expresidente que lo recomendó e impulsó en el gobierno de Peña Nieto. Veremos cuánto tardan en traerlo.

NOTAS INDISCRETAS…

Las declaraciones que el domingo pasado hizo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, confirman que los panistas saben muy bien que, tanto el gobierno de la 4T como la FGR van en contra de ellos con el caso Lozoya. En el PAN saben bien que, además de que hubo panistas involucrados en la aprobación de la Reforma Energética de Peña Nieto, su partido es la única oposición real al gobierno de López Obrador y cómo tal esperan un embate fuerte con la información que entregue Lozoya a las autoridades. Por eso Cabeza de Vaca decía, en su primera conferencia después de que salió del Covid-19, que “puede haber reacciones por parte del gobierno federal”, pero advirtió que no se va a quedar de brazos cruzados y responderá a cualquier ataque desde el centro: “¿Saben que desconoce el gobierno central? Mi formación política, yo me hice en la calle, luche 19 años para lograr la alternancia política en Tamaulipas, hay quien presume ‘es que fueron 18 años para llegar al poder’, a mí me tocó 19 años tumbar a un régimen. Estoy acostumbrado a todo, menos a quedarme callado, menos a doblarme y menos a venderme. Así que voy a colaborar con el gobierno central en todo lo que vaya encaminado a mejorar la calidad de vida de los tamaulipecos, pero si hay reacciones en contra de mi estado, de mi gobierno y de mi persona, voy a responder, con firmeza”, dijo el gobernador panista. ¿A que le suena, advertencia o desafío?...El golpeteo en Morena por las candidaturas a gobernador ha comenzado fuerte y rudo en algunos estados. Guerrero es sin duda el mejor ejemplo: las acusaciones contra Pablo Amílcar Sandoval, a quien igual que a su hermana la secretaria Irma Eréndira Sandoval, le han aparecido propiedades no presentadas en sus declaraciones patrimoniales, confirman que la pelea será con todo entre el super delegado federal, a quien por cierto exhiben en un video haciendo promoción personal con los apoyos sociales de la 4T, en contra del senador Félix Salgado Macedonio, quien además está molesto porque casi lo obligaron a regresar al Senado, después de que ya había pedido licencia para empezar su proselitismo. Fue Ricardo Monreal quien llamó a Salgado Macedonio para pedirle que regresara por un par de meses a su escaño, argumentando que Morena necesitaba todos los votos de sus senadores para procesar algunas iniciativas, pero parece que detrás de la petición estuvo una queja directa de los hermanos Sandoval ante el presidente por lo que consideraron un “arranque anticipado” del motociclista Salgado Macedonio. En fin, que siendo guerrerenses, la pelea por la candidatura está siendo a machetazos… En la reactivación de las actividades económicas en el Estado de México, luego de que la entidad pasara esta semana completa al semáforo Naranja, el gobernador el gobernador Alfredo Del Mazo se está reuniendo con los empresarios mexiquenses para pedirles una reapertura de manera responsable y segura. El mandatario mexiquense ha convocado a las empresas asentadas en el Edoméx a que implementen todas las medidas preventivas y evitar contagios de Covid-19. En el Estado de México hay más de 64 mil unidades económicas dedicadas a actividades manufactureras, que representa cerca del 11 por ciento del sector a nivel nacional; la industria manufacturera emplea más de 600 mil personas (9.7% del total en esta actividad). Ayer, Del Mazo visitó la empresa Rassini, líder en diseño y manufactura de soluciones en sistemas integrales de suspensión y frenado de vehículos; una compañía 100% mexicana que emplea más de 6 mil personas, lo cual en tiempos de pandemia constituye todo un reto…Los dados mandan Serpiente doble. Caída pronunciada.