El problema es la realidad. No entenderla yni respetarla conduce siempre a frustraciones y desencantos. En política, la relación de causalidad es a veces es casi imperceptible. ExistePero existe y siempre está presente. “«Pocos franceses se dieron cuenta que en aquella fría mañana de París, en los cascos de los caballos napoleónicos, se iniciaba el 18 Brumario”.». Era improbable que un puñado de jóvenes pasajeros del Granma, hicieran la revolución cubana; y una rara hazaña que Mandela, después de más de 20 años en la cárcel, Nelson Mandela lograra la presidencia de su país y la reconciliación social.

El ser humano busca su bienestar y el de su familia. La construcción del Estado Nacionalnacional sólo tiene legitimidad, si protege y ayuda a la realización de ese sueño de la gente. Su principal responsabilidad es garantizar principios irrenunciables del hombre: libertad, democracia, seguridad, bienestar, oportunidades y respeto a la dignidad humana.

Las crisis económicas y financieras lesionan a la sociedad, trastocan su entorno, la empobreceempobrecen y vulneran la confianza colectiva. Es la gran generadoraSon las grandes generadoras de los cambios políticos, económicos y sociales.

Alemania es un buen ejemplo, . Con el Tratado de Versalles, los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, la arrinconaron a expiar sus culpas y sumado. Aunado a este hecho, conello, el efecto destructivo de la “Gran Depresión del 29”, causó en el ánimo de la sociedad frustración, encono y malestar. Este en el ánimo de la sociedad. Ese ambiente de descomposición social, abrió la puerta al cambio de régimen político.

México es otro ejemplo, la. La presión social y la lucha ciudadana, propició propiciaron avances democráticos en el país. Se crearon instituciones electorales soberanas: El como los ahora Instituto Nacional Electoral (INE) y el TRIFE,Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), entre otras, que aun con deficiencias y fallas evidentes, en algunos procesos electorales locales, permitieron el respeto al voto y la transición democrática.

Después de varias décadas, el PRI pierdeperdió la presidenciaPresidencia de la República y el PAN asumeasumió el poder político en el país. Con una contienda civilizada y en paz, México entraentró a la modernidad democrática. La voluntad ciudadana se respetó en las urnas. La gente proclamabareclamaba cambios en la forma de gobierno y exigía resultados concretos para mejorar su condición de vida.

El estado de ánimo de la sociedad es muy sensible y mucho más, cuando la ilusión se convierte en necesidad de vida. A pesar del cambio político, los gobiernos de la llamada transición pronto sufren un creciente deterioro y descrédito ante la opinión pública. Ante un pueblo sediento y, con muchasvarias necesidades y agraviado por muchas razones, era difícil una respuesta de inmediata concreción. Expectativas largas y resultados cortos.

La realidad se impuso: falta de crecimiento económico, pandemias, narcotráfico, inseguridad, crisis económicas y financieras recurrentes. Ni Vicente Fox, Quesada ni Felipe Calderón Hinojosa lograron las transformaciones esperadas. Más de lo mismo, y, de nuevo, otra vez el regreso del PRI.

Enrique Peña Nieto alentó mayores expectativas. Avanzó en el acuerdo con los partidos políticos de oposición. Se firmó el “Pacto por México” y el Congreso aprobó las llamadas “Reformas Estructurales”,, entre las más importantes: la energética y la fiscal. Se abrió la puerta a la iniciativa privada para invertir en petróleo y electricidad. No era, lo que no fue cosa menor, ambaspues ambos son referentes, bastiones intocables del nacionalismo revolucionario.

El ambiente era festivo, se. Se echaron las campanas al vuelo, informaron en exceso de una “«nueva nueva”;», se anunciaron grandes inversiones nacionales y extranjeras, hasta e incluso prometieron bajas en los precios de los combustibles (gasolina, diesel y gas). Por supuesto, crecimiento económico, ocupación e ingresos para los mexicanos. ¡El mundo feliz de Huxley!.! Fue un espejismo político, una inversión idealista, como lola llaman los psicólogos. Se construyeron realidades virtuales e, inexistentes.

El mundo real era otro y muy distinto: el. El gasolinazo, falta de crecimiento económico, corrupción, inseguridad, lucha fallida contra el narcotráfico, Ayotzinapa, la fuga del Chapo Guzmán, la Casa Blanca, Tlatlaya, Odebrecht, Gobernadoresgobernadores en la cárcel; y un gran deterioro y desgaste de la figura presidencial.

La mesa estaba servida para un cambio radical en el país. Con un gobierno en fuga, el PRI no estaba en condiciones de una competencia ganadora. El partido en el poder, era sólo un slogan, desde. De Miguel de la Madrid Hurtado hasta Peña Nieto no tuvo presencia en la toma de decisiones y actos de gobierno. Un partido al que le impusieron dirigentes, sin militancia partidista; un partido ventanilla, sólo para despachar boletos para entrar al teatro de la política, sin tener nada que ver con la tramoya y menos acceso al espectáculo.

Esta era la realidad en vísperas de las elecciones. Además, Elel PAN, estaba dividido con la renuncialas renuncias de Calderón y Margarita Zavala; Peña Nieto en conflicto con el candidato delde ese partido, al grado de judicializar el pleito y finalmente el PRI, también dividido y sin candidato propio.

Crónica de una victoria anunciada. Las casas encuestadoras le daban un amplio margen a Andrés Manuel López Obrador. El trueno anunciaba tormenta. La conseja política recomendaba protegerse. El presidente Peña y los gobernadores Priistaspriistas y sus aliados, cuidaron su posición y actuaron en consecuencia. El “Día D” confirmó, lo que ya era del dominio público: Morena ganó la presidenciaPresidencia, la mayoría del Congreso y todas las gubernaturas. Carro completo.

“«Sobre advertencia no hay engaño”, el». El discurso de campaña de López Obrador fue demoledor en contra del sistema político y del neoliberalismo, contra la privatización, contra la corrupción, contra las Reformas Estructurales; rescate del petróleo y la electricidad; no, No al aeropuerto de Texcoco y un gobierno conductor de la economía. La creación del Banco del Bienestar y el Organismo Oficial del Internet, confirman esta aseveración.

A diferencia de la transición democrática que fue sólo un cambio de gobierno, ésta representa un cambio de régimen. Es una sacudida política de otra dimensión, con otros alcances. Es cambiar el modelo económico, liquidar la política tradicional, la forma y modo de gobernar, desterrar el neoliberalismo y, en el fondo, es en contra de la globalización.

La denuncia pública del presidente López Obrador se ha convertido en un arma letal en contra de los gobiernos neoliberales, de la iniciativa privada y de los partidos de oposición. En “Las Mañaneras”, las mañaneras denuncia desde el púlpito del poder denuncia Poder a los pecadores políticos, los exhibe ante la opinión pública, la. La iniciativa privada no le merece respeto, su enjuiciamiento es grave: corrupción con los gobiernos anteriores, voracidad económica y falta de pago de impuestos. En reiteradas ocasiones, el presidente ha denunciado la condonación de impuestos por gobiernos anteriores a grandes empresas del país por gobiernos anteriores.

La oposición está debilitada. Las organizaciones empresariales no entienden el momento político y no han tenido la capacidad de construir un discurso propio en defensa de sus intereses legítimos. Los partidos políticos de oposición se encuentran desgastados, sin convocatoria y ajenos a las causas de los ciudadanos.

México necesita una oposición inteligente y moderna. La única fórmula para ganar elecciones es estar con la gente;, encabezar sus causas, jugársela con ellos, y luchar por sus sueños y esperanzas.

Nada fácil, los. Los ciudadanos han perdido la confianza en los partidos, sienten que les han fallado y están ausentes, sólo se aparecen en tiempo de elecciones.

Ante esta realidad, es la hora de una alianza estratégica entre partidos a nivel nacional, estatal y municipal. entre partidos. El elemento estratégico debe ser la búsqueda de personajes con prestigio y fuerza popular, para garantizar competencia política. Es fundamental desterrar la forma tradicional de imponer candidatos por amistad y compromiso. La simple alianza, no dará resultados sin candidaturas ganadoras.

El gobierno actual está en una encrucijada. El destino le dio un año de tregua. El mundo entroentró en crisis, se colapsocolapsaron la salud y la economía. Una especie de fantasma letal recorre el mundo y, por supuesto, nuestro país. La crisis sanitaria y la recesión económica, están carcomiendo a la Cuarta Transformación. La muerteMuerte sigue sumando acompañantes y empiezan a sentirse fuertes estragos en la economía.

Los analistas, nacionales y extranjeros, manejan cifras muy preocupantes, tanto en lo económico como en la salud. El INEGI, enEn su encuesta telefónicaEncuesta Telefónica de ocupaciónOcupación y empleoEmpleo (ETOE) anuncia), el Inegi anunció que en abril se perdieron 2.1 millones de empleos formales contra 10.4 de empleos informales. Estas cifras revelan una recesión de proporciones mayúsculas.

El gobierno enfrenta un gran desafío político; de no resultar sus políticas públicas, la realidad que entregará será igual o peor que la que resultó de gobiernos anteriores. En consecuencia, es factible la alternancia de poderdel Poder.

Los mexicanos estamos ante un reto monumental. Debemos sacar la casta y demostrar de quequé estamos hechos. No nos equivoquemos,: la gente está desesperada, y debemos darle una salida para evitar problemas mayores.

El gobierno debe aceptar esta nueva realidad, asumirla y desplegar toda su energía política para evitar el colapso nacional. La prioridad debe ser atender yevitar esta catástrofe con toda la fuerza del Estado, evitar esta catástrofe.. Las políticas asistencialistas sólo han servido para contención política; ahora se requiere una Políticapolítica de Estado para detener el conflicto del país.

La defensa de la democracia es fundamental y estratégica. Es una tarea impostergable para garantizar la alternancia del poderPoder. Es el único mecanismo que el ciudadano tiene para expresar su voluntad en las urnas. La democracia hace posible y realidad que los triunfos no sean eternos ni las derrotas para siempre. Entonces, hay que defenderla con todo. Esta divisa debe unificar a la oposición, para garantizar y exigir al gobierno, el respeto al voto.

Esta es la nueva realidad nacional, el gobierno en. En pleno trabajo político, el gobierno no desperdicia momento alguno,: ha copado los medios de comunicación;, el presidente ponedicta a diario la agenda política nacional y está en plena construcción de estructuras a nivel nacional, estatal y municipal.

El proceso electoral delde 2021, debe ser la oportunidad para refrendar, en los hechos, el respeto del voto ciudadano; es. Es la oportunidad de las Instituciones Electoralesinstituciones electorales garantizar un proceso limpio y democrático,. También es el momento también para que el gobierno, en sus tres niveles, respete la voluntad democrática del pueblo de México.