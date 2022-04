Constitución complaciente

Con aprecio y respeto a Javier Tejado y Mario Maldonado.

La complacencia lejos de ser una virtud se convierte en un vicio cuando se pierde la dignidad por servilismo. La Constitución es un conjunto de normas que tienen un sentido no solo de pertenencia y unidad de la sociedad, sino una perspectiva fundacional. Es un documento en el que se plasman los primeros acuerdos que nos permiten convivir, desde los derechos de cada persona hasta las reglas con las que se legitima a los gobernantes para imponer el orden.

Precisamente porque se trata de un documento en el que se contienen normas que construyen los límites del día a día, la posibilidad de su modificación o alteración debe ser mínima; es decir, a nadie conviene que en ciertos momentos y de acuerdo a determinadas pasiones se defina el curso de la convivencia. El gobernante desde luego podrá imponer su lógica y su transformación pero siempre respetando esos mínimos contenidos en la Constitución. Precisamente por la importancia de esas reglas, se requiere un guardián de esas normas con ciertas características alejadas de las pasiones.

Es ahí donde un Tribunal Constitucional encuentra su sentido en una dinámica política que le permita definir si la toma de decisiones en el gobernar respeta esos mínimos. Se convierte pues en esa balanza que cuelga de la mano de Temis. Cuando en esa dinámica, la neutralidad y equilibrio desaparecen, la ciudadanía queda a merced de las pasiones y de la imposición. Es en ese momento que debemos reflexionar y pensar si el Tribunal Constitucional esta cumpliendo con su labor.

Suenan las alarmas y las alertas se encienden después de ver cálculos y estrategias en la justicia. Vemos en la resolución de asuntos una Suprema Corte coptada y alejada de su equilibrio, ya sea por temor o conveniencia. Esta conclusión se puede advertir de varias premisas que van desde la forma en la que la Corte conoce sus asuntos, en la que se listan para ser discutidos y hasta en la que se toman los votos. Ejemplos hay muchos pero vale la pena rescatar tres.

El primero en torno al fortalecimiento del derecho de participación ciudadana. La Corte discutió la constitucionalidad de la pregunta para la consulta popular, en donde su aprobación tenía por objeto fortalecer un ejercicio ciudadano (o por lo menos eso se argumentó); sin embargo, de manera contradictoria en la revocación de mandato, lejos de fortalecer esa participación ciudadana dando claridad a la pregunta, se defendió una ratificación. La justicia puso a la Constitución a merced de las necesidades políticas.

El segundo ejemplo parte de la reforma judicial en 2021 que limitó el acceso de la justicia ordinaria a la Suprema Corte; sin embargo, contrario a lo previsto en dicha reforma, se permitió que un asunto del ámbito local fuera analizado, solo por estar involucrado el Fiscal General y después de unos gritos desgarradores hechos en un evento académico. La justicia puso nuevamente la Constitución a merced de los “contactos” y de quien logró captar la atención.

El tercer ejemplo es lo acontecido el 7 de abril de 2022. Curiosamente, este asunto se resolvió en la semana previa a la consulta de revocación de mandato y además, fuera de lo tradicional, la discusión terminó pasadas las 16:00 horas hasta que se agotó el ultimo punto; sin embargo, no se continuó con el estudio de los restantes asuntos que cuestionaban dichas normas. ¿Con que intención? ¿dar una narrativa de éxito al Ejecutivo en la jornada de revocación? Pero, no solo las fechas y tiempos generan suspicacias, sino la toma de la votación. Claramente 8 ministros votaron en contra de ciertas normas que consideraban inconstitucionales; sin embargo, contrario a la supremacía constitucional y a la eficacia de la justicia constitucional, se optó por contabilizar de manera fraccionada para impedir la expulsión de la norma, suspicacias que no deberían generarse si la impartición de justicia estuviera exenta de cálculos.

La Constitución no debe ser complaciente ni ponerse a merced de nadie. Una justicia servil con una agenda politizada y calculada escrupulosamente está mermando la confianza del principal guardián de la Constitución. El Pleno del Tribunal Constitucional se integra por once ministros y ministras, quienes responsablemente deben alzar la voz e impedir que la justicia termine por diluir la Constitución al servicio del poderoso y sus intereses, y quede totalmente indiferente al necesitado.

Ricardo A. Silva Diaz

Rector de la Escuela Libre de Derecho