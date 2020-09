Sobre la necesidad de repensar las políticas dirigidas al sector informal

Razones para enfocarse en el sector informal no faltan: la escasa productividad que generalmente se les atribuye a las pequeñas empresas que lo integran, la protección laboral de la cual carecen sus trabajadores y que se presta a múltiples abusos por parte de los empleadores y de sus líderes, los límites a veces difusos que estas actividades comparten con otras no lícitas, su compleja relación con la autoridad política; muchas veces de desafío, otras tantas de complicidad y, finalmente, la evasión de sus responsabilidades fiscales que los hace corresponsables de toda aquella obra pública que no se ha podido implementar por falta de recursos. Todos estos puntos constituyen aspectos negativos de la informalidad por los cuales preocuparse.

Muchas veces, sin embargo, se ignora algo que debería ser obvio: los informales son, antes que todo, un grupo marginado y es precisamente esta marginación la que los aísla tanto de las obligaciones, como de los beneficios que el vincularse al Estado supuestamente les otorga. Las razones de esta segregación varían y van desde un acto voluntario del agente provocado por un sistema que no le inspira confianza y que considera que no cumple sus necesidades más básicas, hasta un exilio forzado generado por una sociedad que le ha fallado en dotarle de un empleo decente o de las habilidades necesarios para competir pertinentemente por un espacio en una sociedad cada vez más basada en conocimiento.

Uno de los signos más claros de su marginación es el desamparo con el que la enorme mayoría de los integrantes del sector informal han enfrentado a la crisis provocada por el SARS-CoV-2. Así, sin contar con la posibilidad de resguardarse puesto que sus ingresos (y su vida) dependen de esto, sin acceso a la seguridad social y con las desventajas atribuibles a los menos favorecidos, se convierten en víctimas propicias de la pandemia. E incluso, en estas condiciones tan precarias, las autoridades están dispuestos a cerrarles esta oportunidad, como lo demostraron recientemente las acciones desarrolladas en la alcaldía de Miguel Hidalgo, si esto conviene a sus aspiraciones políticas.

Nuestra sociedad se encuentra mucho más predispuesta a reconocer la dimensión negativa de la informalidad que la positiva, que también existe, porque, ¿acaso sería factible entender nuestra estructura de empleo y de ingresos sin aproximadamente ese 30 % de la población ocupada que se desempeña en estas pequeñas unidades y que representa cerca del 11% de la producción del PIB, según el INEGI? Así, nos guste o no, este sector es producto y símbolo de nuestra sociedad. De hecho, no podríamos entender nuestra cotidianidad sin la informalidad tangible: el particular voceo del fierro viejo, la venta de las esquinas de café, atole y tamales, la presencia de los omnipresentes tianguis. La informalidad alimenta y se retroalimenta de la economía, de las instituciones y de la cultura. Esto implica que el sector informal es más multifacético y complejo de lo generalmente pensado.

Que la informalidad, con todas sus atribuciones negativas, debería desaparecer por el bien de la sociedad, no es algo que pueda rebatirse. El problema por discutir estriba, más bien, en el cómo debe realizarse el proceso y, en consecuencia, en planear la estrategia adecuada. Esto implica una complejidad de acciones hasta ahora poco contemplada e implica dejar de romantizar y/o de demonizar a la informalidad y observar racionalmente su naturaleza, sus problemas y sus potencialidades lejos, lo más posible, tanto de las anclas ideológicas como del pragmatismo político partidario. Acciones como las recientemente realizadas en Polanco sólo indican el nivel de nuestra incapacidad para resolver el problema, de nuestra carencia de imaginación y de nuestro clasismo.

Departamento de Producción Económica