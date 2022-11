Cuevas: falso, que tenga vínculo con presunto feminicida

Señor director:

Sandra Xantall Cuevas Nieves, en mi calidad de Alcaldesa de Cuauhtémoc, niego la información publicada por Mario Maldonado, en EL UNIVERSAL en su columna titulada: El caso del Colegio Williams y los vínculos de “Rautel N”.

En su apartado “El caso de Ariadna” escrita por el columnista Mario Maldonado, en la edición del 10 de noviembre de 2022, en el periódico El Universal, en su sección opinión y publicada también en el apartado digital de dicho medio de comunicación masiva.



El columnista Mario Maldonado señala:



“Sobre el caso de la joven Ariadna Fernanda, asesinada presuntamente por Rautel Astudillo García, actualmente preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México que: “vale la pena ahondar en detalles que lo vinculan a figuras políticas de la CDMX y con negocios en la capital del país y Morelos.



El presunto feminicida es socio de una empresa de seguridad y un restaurante en la Ciudad de México. Según empresarios restauranteros de la capital tiene una relación de amistad con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien fue por varios años una funcionaria del sector aduanero, negocio al que también se dedicaba el presunto feminicida.



“Rautel N” es desde el 16 de julio de 2021 socio propietario del restaurante Cosecha Roma.”



Por lo anterior, niego la información publicada por el columnista Mario Maldonado, por contener información falsa en razón de que no tengo vínculo alguno con el masculino posible feminicida.

La divulgación de la publicación causa un agravio político, de imagen y de honor hacia mi persona como Alcaldesa de Cuauhtémoc en razón de que no aporta pruebas que corroboren su dicho.



Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc, reiteró que no tiene vínculo y tampoco lo tuvo cuando laboró en Aduanas y menos ahora como funcionaria pública en el gobierno de esta Alcaldía.

Respuesta del columnista:



Mantengo la investigación que hice con empresarios y funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes solicitaron el anonimato por miedo a represalias. Es un tema de interés público y periodístico revisar el actuar de los gobernantes, sobre todo si en sus demarcaciones es donde ocurren los delitos. En este caso, el presunto feminicidio de la joven Ariadna Fernanda se consumó en la alcaldía que gobierna la señora Cuevas, donde el indiciado también tiene negocios registrados. Si la supuesta relación implica una línea de investigación y la acción de la justicia, se expondrá en su momento.



Por lo que hace a la funcionaria Cuevas, es de dominio público que ha estado envuelta en escándalos, uno cada vez más grande que el otro, por lo que investigar sus relaciones de poder y su gestión como gobernante es inevitable. Solo por mencionar algunos casos, desde que se convirtió en alcaldesa de Cuauhtémoc se le ha señalado por usar autos con placas alteradas, regalar dinero en efectivo, tener excolaboradores detenidos por agresiones sexuales –su exasesor en la alcaldía, Alejandro N, fue detenido por presuntamente haber abusado sexualmente de una menor de edad–, agredir policías, haber sido suspendida del cargo y vinculada a proceso, y por irregularidades detectadas en el 2021 por 121 millones de pesos, según un informe de la Auditoría Superior de la Federación.



La acusación de la funcionaria en contra mía, en la que sugiere que trabajo para el gobierno de la Ciudad de México y que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, me paga por escribir tendrá que probarla o disculparse. El intento de intimidación al llamarme directamente a mi teléfono celular, no recibir mi consentimiento para grabar la llamada y publicarla sin el mismo también tendrá que enfrentarlo. Ojalá la señora Cuevas se preocupara más por gobernar, así la alcaldía Cuauhtémoc quizá no tendría el deshonroso lugar de ser la demarcación con más delitos de alto impacto, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero a septiembre del 2022, en la alcaldía Cuauhtémoc se cometieron 607.9 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes.



Mario Maldonado