¿Qué pasó con “¡Que viva México!”, la película de luis estrada?

Ha tenido que ser el propio director de “La ley de Herodes”, “La dictadura perfecta” y “El infierno”, el que ha explicado que el estreno de su nueva sátira (que debió haberse estrenado en cines el pasado 3 de noviembre y el 16 en Netflix) se ha pospuesto indefinidamente. Explicó que la poderosa plataforma de streaming le ofreció prácticamente todo e incluso le dio la posibilidad del Final Cut, que sólo lo hace con un selecto grupo de directores en el mundo. Pero, con todo, las cosas cambian y ahora está a la espera de una nueva distribución. Sin embargo, abusado que es, Estrada le compró los derechos para tener control del filme de humor negro y supuración perra, con un enfoque hacia la 4T, y que primero se estrene en cines.



De ahí viene el dilema interminable de sala oscura y pantalla grande como recinto de cine de experiencia colectiva, y pantalla, también grande; de 50 o más pulgadas, como sistema de cine en casa, en el que no hay que meterse demasiado, so pena de terminar en discusión bizantina o que alguien salga a defender que el cine hay que verlo en celular. Por si fuera poco, entró al ajo la nueva película de Iñárritu, “Bardo”, que se cura en salud aparte (y que, en realidad era la gran apuesta de Netflix (tan solo a la espera de su estreno), aparte de las nuevas estrategias propuestas por Estrada y respetadas en cuanto al otorgamiento de los derechos exclusivos.



El reparto escogido por Luis Estrada no tiene peros: Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera, Alfonso Herrera, Ana Martín, Enrique Arreola, Vico Escorcia, Sonia Couch, Adriana Louvier… y relata la historia de un hombre que hereda una cuantiosa fortuna, herencia de su abuelo, y de los problemas a que da lugar tanto dinero que muestra el cobre de una familia, la suya. Claro que hay también el enfoque a los tiempos actuales que vive México en el ámbito político, en donde todo mundo tiene cola –en algunos casos más grande que la de Godzilla- que le pisen. Lo mejor de todo, es que nadie se salva de la crítica feroz que propone el argumento polarizador e intolerante muy provocador y escandaloso en sus más de tres horas de duración.



El argumento es del propio Estada y Jaime Sanprieto y ya ha molestado a la trinquetería política en turno. Todos nos vemos reflejados en la película, ha manifestado el popular “Vargitas”, de cepa priista (Damián Alcázar) uno de los actores preferidos de Estrada. La cinta es como un retrato de la intolerancia, el racismo, los desposeídos y los envidiosos de siempre (y más en territorio mexicano) de los que quieren, primero, sacar un beneficio propio; ya después será el dinero el que decida.



A muchos chapados a la antigua no les va a gustar, pero de eso se trata: de que no agrade, de que cuestione, de que provoque. Es de esas películas que no va a dejar indiferente a nadie. Y eso es lo que da escozor y aprensión en medio de la risotada nacional.