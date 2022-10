BAJO RESERVA-A2-EU211022-1

¿Y si Durazo fuera tabasqueño?

Nos dicen que, por desgracia, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, no es tabasqueño. Si lo fuera, nos hacen ver, la inseguridad en la que vive esa entidad no existiría. La teoría del secretario de Gobernación, Adán Augusto, acerca de que algunos norteños no son tan inteligentes como los tabasqueños, le viene como anillo al dedo al gobernador Durazo, quien, al parecer, no puede atender varios temas a la vez. Es muy posible, comentan, que, por andar tan ocupado con el encargo presidencial de supervisar el montaje de la empresa del Estado, LitioMx, haya descuidado, si es que en algún momento la cuidó, la seguridad en Sonora. Además de los preocupantes índices de inseguridad que tiene el estado, ayer en el municipio de Empalme se vivieron minutos de terror por una balacera, que obligó a niños y maestros a tirarse al piso. El desempeño de don Alfonso es una muy mala noticia para Sonora. Sin embargo, es una excelente noticia para el país, pues, imagínese como estarían las cosas si se mantuviera al frente de la Secretaría de Seguridad del gobierno federal.

Gobernador multichambas

Y, a propósito del norteño Alfonso Durazo, nos dicen que el dirigente de Morena, Mario Delgado, lo visitará la próxima semana para asuntos del partido. No olvide que además de dedicarse a montar LitioMX, y gobernar Sonora en sus ratos libres, don Alfonso es también presidente del Consejo Nacional de Morena. Y en los próximos días revisará con Delgado los detalles de la ruta que tomará el partido previo a las elecciones de 2023 y 2024, sin olvidar que este órgano tendrá una participación activa incluso en el proceso de selección de candidaturas. El combate a la inseguridad puede esperar, no urge.

SRE pasa de la felicidad al llanto

De la celebración al llanto pasaron las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores luego de que, durante el debate de la Ley Federal de Derechos, en el pleno de la Cámara de Diputados, la bancada de Morena aceptó una reserva de una diputada del mismo partido para aumentar de 30 a 40% los recursos asignados a esa dependencia, con el fin de mejorar los servicios de emisiones de pasaportes. Todo indicaba que sí se aprobaría. Sin embargo, al analizar bien el impacto económico, los legisladores oficiales y de Hacienda pidieron echar atrás la modificación. Nos dicen que se trató de un “autogol” de los morenistas, pues después de apoyar la propuesta, no les salieron las cuentas, por lo que se pidió volver a someterla a votación y sufragaron en contra de su propia propuesta.

Cabilderos logran parar reforma sobre vacaciones

Nos cuentan que a pesar de que en la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado se había aprobado por unanimidad el dictamen de reforma laboral para aumentar las vacaciones en empresas privadas de 6 a 12 días, cabilderos de la Coparmex lograron frenar su votación en el pleno. Los empresarios pugnan por una aplicación gradual de la misma, es decir 8 días el primer año, aunque su principal objetivo es que la iniciativa sea enviada a la congeladora legislativa. Y, ya entrados en el cabildeo, también manifestaron sus reservas a otra reforma, que plantea la reducción de la jornada laboral diaria de 8 a 7 horas, bajo el argumento de que se puede afectar la productividad y competitividad.