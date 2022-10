Otra inauguración correteada en el parque soñado por AMLO

Primero dijeron que en abril de este año se inauguraría el parque ecoturístico en las Islas Marías, luego resultó que en realidad fue una ceremonia para festejar que ya no era un complejo carcelario pero que faltaba para que el proyecto con ferrys, hospedaje y actividades para turistas se echara a andar. La fecha del “banderazo” se fijó para el próximo 4 de noviembre, pero a medida que se acerca el día, nos comentan que aún faltan muchos detalles sobre los costos y no todo está listo. Nos aseguran que la Secretaría de Marina trabaja a marchas forzadas, mientras que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales parece estar cómoda de tener al personal naval haciendo la chamba urgente. Nos advierten que no debería haber sorpresa si el parque natural Muros de Agua “José Revueltas”, planteado por el presidente López Obrador como un paraíso de turismo y símbolo de libertad, a la mera hora no esté listo y haya que recurrir al truco de la señora que vende tlayudas o algo similar para jalar la atención de los medios. A ver si el secretario de Marina, Rafael Ojeda, y la titular de Semarnat, María Luisa Albores, logran cumplirle al mandatario.



Alistan decreto presidencial para extinguir centro de estudios

Nos comentan que esta semana, la Secretaría de Educación Pública (SEP) subió un anteproyecto de decreto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia la extinción del Centro de Estudios Filosóficos Políticos y Sociales “Vicente Lombardo Toledano”, creado en 1972. Sin embargo, un día después la dependencia federal pidió retirar el anteproyecto al argumentar que “se remitió por error un proyecto en revisión, por lo que se solicita la baja". Será que alguien realmente tuvo un error al enviarlo a la Conamer o hubo una queja de la intención, que hizo que de inmediato se pidiera retirar?



Creel quiere diálogo con el Presidente

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, informó en su cuenta de Twitter que en los próximos días dará a conocer dos documentos sobre seguridad que ha entregado al gobierno federal, pero que no han tomado en cuenta, uno en 2018 y otro más reciente, ante la negativa del presidente López Obrador de recibirlo. Nos cuentan que el equipo de don Santiago quiere hacer evidente algo que se ha normalizado: un jefe del Ejecutivo que sólo habla con sus correligionarios y se cierra a otras expresiones de la pluralidad del país. Por eso, nos detallan, decidió responder a lo dicho por el mandatario en la conferencia mañanera y decirle que haría bien en escuchar a alguien de la única administración en los últimos 50 años que ha logrado reducir la violencia y los homicidios. También le mandó a decir que no tenga miedo a reunirse, que él sí sabe dialogar, no como otros.



No le gusta a la CNTE tanto poder para los militares

Quienes no están conformes con la reforma que extiende hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública son los maestros de la CNTE, quienes advierten ya alistan una serie de movilizaciones para protestar contra la militarización del país. Y es que algunos maestros aseguran que en realidad el gobierno de la llamada cuarta transformación se prepara para contener el descontento del pueblo por la "violencia y la corrupción", que a juicio de los centistas, han sido sellos de esta administración. Las protestas de la antes poderosa Coordinadora le han hecho al Presidente, como le gusta decir, “lo que el viento a Juárez”. Ya se verá si recupera fuerza la voz de sus exaliados.