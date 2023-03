La autocrítica de AMLO

Ayer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro de la Séptima Zona Militar, una instalación de seguridad nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no ha podido cumplir con una de sus promesas de gobierno: llevar internet a todos los rincones del país. El mandatario pidió que se transmitiera un video con el resumen de su mensaje del pasado sábado en la conmemoración del 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera. “Tarda en cargar, hace falta el Internet para Todos”, dijo el Presidente, mientras el personal que lo asiste en las mañaneras trataba de conectar un nuevo modem para conectarse a la red. “Llevamos cuatro años trabajando y no hemos podido. Yo espero que antes de terminar se cumpla con este compromiso”, dijo a manera de autocrítica. Nos hacen ver que quizá el Presidente debería darse una vuelta por algunos hospitales para constatar que, al igual que no se ha cumplido con la cobertura de internet, no se ha cumplido con el compromiso de acabar con el desabasto de medicamentos.



El poder de Solalinde en Oaxaca

En Oaxaca, quien pasó de ser un aguerrido defensor de migrantes en los sexenios de Enrique Peña y Felipe Calderón a un influyente asesor del gobierno de Salomón Jara, es el padre Alejandro Solalinde, quien —nos dicen— se ha convertido en una especie de agencia de empleo en el gobierno morenista. Activistas nos comentan que logró imponer a Elizabeth Lara como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, a sabiendas de los señalamientos, incluso de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto al presunto ocultamiento de información sobre agresiones a migrantes en febrero de 2021 cuando fue titular de la Quinta Visitaduría. Nos hacen ver que el padre Solalinde cosecha el fruto del apoyo incondicional que le ha brindado a la autollamada Cuarta Transformación y cada día acumula más poder e influencia.



Morenistas rebeldes no querían cabotaje

En los pasillos de San Lázaro se rumora que, tras la decisión de Morena de bajar el tema del cabotaje de la iniciativa presidencial de la Ley de Aviación Civil, hay un grupo de legisladores guindas que estaban en desacuerdo con permitir esta práctica que pretendía abrir los cielos de México a líneas aéreas extranjeras para que operaran rutas nacionales. Nos dicen que entre los diputados morenistas que consideran que permitir el cabotaje es perjudicial para el país están Yeidckol Polevnsky y el vicecoordinador Leonel Godoy. Este tipo de posturas, nos hacen ver, llevaron al coordinador de la bancada, Ignacio Mier, a dar marcha atrás al cabotaje, y evitar una fractura en la bancada.



El oportunismo legislativo

Ayer, luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer la lista con 50 legisladores que han cobrado más de 2.7 millones, pero que en lo que va de la Legislatura han propuesto una sola iniciativa, hubo varios reclamos por parte de congresistas y de sus equipos, argumentando que algunos de los legisladores señalados tienen hasta 35 iniciativas… ¡pero como adherentes! Ahora resulta que el oportunismo legislativo de quienes se cuelgan del trabajo de otros tiene que ser reconocido como un esfuerzo propio.