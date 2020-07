Gobernadores ya toman a burla a López-Gatell

Los gobernadores panistas no quisieron ayer reconocer si para ellos el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell es aún un interlocutor válido o no. Pero de que sus bonos ya no están por lo alto, es evidente. Y tanto, que el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, hasta gastó una broma con las cifras que el funcionario ofrece en sus conferencias diarias sobre la situación de la pandemia de Covid-19. “Ya me parezco a Gatell, multiplícalo por el número que pensaste... pero no”, bromeó el mandatario al hablar de las cifras de desempleo. Así, don Hugo pasó de ser objeto de memes, a convertirse en blanco de burlas públicas de gobernadores.

Más política que datos

En las primeras conferencias de prensa del subsecretario Hugo López-Gatell lo primordial eran los datos del estado de la pandemia del coronavirus en México. Ahora parece que lo más importante es la política y su confrontación con la prensa que no le gusta. En la conferencia de prensa de ayer domingo, como desde hace una semana, no se presentaron los datos de muertos por el Covid-19. Desde el domingo pasado esas cifras se publican en la página del gobierno dedicada a la pandemia, y la actualización diaria ocurría aproximadamente a las 19:30 horas. Pues bien, ayer no hubo cifras a tiempo y sí mucha política. Al final, las cifras del Covid-19 en México fueron publicadas hasta las 20 horas en los canales tradicionales, coincidiendo con el final de la conferencia y también con el hecho de que en números absolutos, nuestro país supera a Italia en fallecimientos. La política por delante… y los datos por detrás.

Dos años ¿y el avión presidencial?

La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este lunes podría definirse el destino del avión presidencial TP01, que desde hace dos años se encuentra en California para su venta. Como recordará, el mandatario pidió que este lunes en su mañanera el director de Banobras, Jorge Mendoza, ofrezca detalles sobre la venta, y que el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto Ortega, informe sobre cómo va con la venta de los boletos para la rifa del 15 de septiembre. Lo que se ve poco probable, nos cuentan, es que se anuncie que la aeronave ya ha sido comprada.

Resistencia a la transparencia

Nos cuentan en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) que a pesar de que muchas dependencias del gobierno federal mantienen la estrategia de determinar como una respuesta recurrente la inexistencia de información al contestar solicitudes de información vía la Plataforma Nacional de Trasparencia, los usuarios no desisten de seguir generando solicitudes. Esta semana, de nueva cuenta, se pudo documentar un caso de incongruencia en las respuestas, nos dicen. Se le solicitó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas información sobre los recursos ejercidos en la oficina de Tamaulipas, y la dependencia perteneciente a la Secretaría de Gobernación, respondió en un primer momento que la información no existía, pero una vez que intervino el Inai dijeron que sí existe, pero que está reservada por dos años. El órgano garante les instruyó entregar la información, pero casos como este suceden cada semana, nos hacen ver.