Ebrardistas a la fuerza

¿Se acuerda usted cuando el canciller Marcelo Ebrard compartió su número de WhatsApp para interactuar con la población? Pues bien, un reportero de EL UNIVERSAL que escribió a ese número con fines periodísticos fue incluido, sin ser consultado, a un grupo llamado “Frente Nacional Ebrardista” en CDMX, un grupo de apoyo en WhatsApp para don Marcelo, donde se promueve su perfil como aspirante presidencial del morenista. Muchos contactos han abandonado el grupo en desacuerdo con ser incluidos sin su consentimiento, y muchos también se han sumado, al grado que este frente, en la Ciudad de México, llega casi a los 500 participantes. En el grupo se promueve por ejemplo al “Marcebot”, un chat automatizado que pide datos de quien le escribe. A la fuerza, nos dicen, ni las corcholatas entran.

Cuidan la espalda al nuevo jefe del SAT

Nos comentan que quien se salvó de comparecer este martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, fue el nuevo titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, quien no asistirá como sí lo harán sus compañeros de Hacienda, el subsecretario Gabriel Yorio y el procurador fiscal, Arturo Medina. Los diputados de Morena y sus aliados hicieron oídos sordos a las peticiones de la oposición que solicitó que se le citara. Quienes lo defendieron aseguraron que su área no era necesaria, pues “sólo” se va a discutir el paquete económico para 2023. Sin embargo, algunos hacen notar que la recaudación de impuestos influye en cómo se obtienen los ingresos y que la principal fuente de ingresos públicos para 2023, provendrá de los impuestos. Señalan que 1 de cada 2 pesos saldrá, principalmente, del cobro de IVA, ISR y del IEPS. Así que, para muchos, sería bueno conocer cómo le hará don Arturo para lograr este nivel de recaudación. Lo que no se podrá conocer, ya que esta vez los morenistas lograron cubrirle la espalda.

Ken Salazar y el proverbio ruso

Nos hacen ver que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha evitado pronunciarse sobre el seguimiento que ha realizado la Sedena de sus actividades, según revelaron los correos de Guacamaya Leaks a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL. Al ser cuestionado en conferencia de prensa, insistió en que la ciberseguridad es un tema importante, pero que no haría más comentarios sobre el particular. Ayer el diplomático estadounidense dijo que su gobierno trabaja con varios estados de la República “pero lo hacemos a la luz, no tenemos secretos. El gobierno federal sabe y les informamos de lo que estamos haciendo en todos los estados”. Entonces, si informa de todo, para qué el seguimiento de la Defensa. Confía, pero verifica, dice un viejo proverbio ruso.

Nueva misión para un militar

Una nueva misión, nada sencilla, le ha sido encomendada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a un militar. Ayer se anunció que el nuevo director general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), es el general de División Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo retirado, Miguel Enrique Vallín Osuna. Nos hacen ver que, junto con el nombramiento, el general Vallín recibió su primera misión. Nada más, y nada menos, que lograr lo que hasta ahora sus antecesores no han logrado: que México recupere la Categoría 1 en materia de seguridad aérea, situación que mantiene al país, y las líneas aéreas nacionales con afectaciones y desventajas frente a la competencia internacional.