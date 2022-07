Corcholatazos perredistas

Nos cuentan que en el PRD hay humo blanco para no quedarse fuera de la temporada de corcholatazos y pronto lanzarán a por lo menos un par de aspirantes a la candidatura presidencial a competir públicamente y a postularse también para la alianza Va por México. Lo que llama la atención es que los apuntados, o escogidos en el partido de Los Chuchos, son dos exgobernantes locales contra los que Morena afirma tener mucho parque pues, dicen, sus administraciones dejaron más dudas que certezas en lo que a manejo de dineros se refiere. Se trata del exjefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera y del exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles quien, nos dicen, ya organiza reuniones con simpatizantes para ese propósito. A ver para cuánto duran esos destapes.

La ley es la ley dependiendo de dónde fue el mitin

Nos hacen ver que el canciller Marcelo Ebrard libró las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral por la queja formal contra el mitin de Morena en Francisco I. Madero, Coahuila, el 26 de junio. Don Marcelo no asistió porque dio positivo a Covid-19 unos días antes. El INE lo incluyó en la tutela preventiva, pero el Tribunal Electoral determinó ayer que sólo aplica para los involucrados directamente en esa reunión, sin contar a quienes participaron en un mitin similar en Toluca, Estado de México, dos semanas antes. El canciller, pues, fue la única “corcholata” que la libró. Nos comentan que no pasará mucho tiempo para que don Marcelo termine también incluido, porque las quejas continuarán. Y, con aquello de que desde Palacio Nacional se pregona que “no me vengan con que la ley es la ley”, seguramente los mítines también.

Insiste Morena en su reforma electoral y la oposición en defender al INE

Nos platican que, por tercera ocasión, el coordinador de Morena en San Lázaro, el poblano Ignacio Mier, intentará hoy convencer a la oposición para que haya un parlamento abierto sobre la propuesta oficialista de reforma electoral en el que también haya ponentes de la alianza Va por México, así como de Movimiento Ciudadano. Lo hará en reunión de la Junta de Coordinación Política. Pero nos adelantan que las probabilidades de que lo consiga son pocas, pues PRI, PAN y PRD se mantendrán en el “no”, e incluso, nos dicen, promoverán de forma paralela un foro en la materia, pero organizado por ellos y con el énfasis justo en la defensa del Instituto Nacional Electoral, contra el que Morena —y Palacio Nacional— enfoca sus baterías.

Suben la presión a Marko Cortés

En este espacio le informamos que desde varios frentes le llegaron peticiones al líder panista Marko Cortés para que empiece a mover al partido de cara al 2024. Pues quienes andan muy movidos son los exgobernadores que se reunieron el lunes: el mandatario saliente de Aguascalientes, Martín Orozco; los ex de Guanajuato Carlos Medina Plascencia, Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez, y el ex de Querétaro Francisco Domínguez. Nos cuentan que lo que buscan es un camino alternativo para el PAN y, sobre todo, meter presión para que haya cambios en el proceso de postulación de candidatos y se presenten personas “intachables”, ya que de otro modo difícilmente le podrán competir a Morena. Lo que no queda muy claro es si tienen una posición conjunta sobre mantener o no la alianza con el PRI.