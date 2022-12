Conacyt contrata outsourcing para el nuevo año, pese a instrucciones presidenciales

Nos comentan que pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró públicamente hace más de dos años que la práctica del outsourcing sería eliminada del gobierno federal, hay dependencias que no se enteraron o hacen como que la virgen les habla ante esta instrucción. Nos hacen ver que es el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que acaba de entregar un contrato para el servicio de limpieza de sus oficinas en 2023 por más de un millón de pesos. ¿Será que en el Conacyt no se enteraron o será que como María Elena Álvarez-Buylla, titular del consejo, es de las consentidas de Palacio Nacional, no temen a regaños por no acatar una orden presidencial?



La pelota, en la cancha de la UNAM

Luego del pronunciamiento de la ministra Yasmín Esquivel en el que insiste en su inocencia ante el señalamiento de haber plagiado su tesis, el balón está en la cancha de la UNAM. Entre las afirmaciones de la ministra está la de que tiene una declaración ante notario del estudiante que registró su tesis un año antes, en la que admitiría que fue él quien plagió. ¿Será que la UNAM coincida con la versión? Aún está pendiente el fallo del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, que recibió el reporte de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la Universidad sobre el hallazgo de “un alto nivel de coincidencias” entre las dos tesis. Hagan sus apuestas. Y faltan sólo dos días para la elección de la presidencia de la Corte.

Sube y baja de espectaculares… ¿Es Margarita?

A quien parece que no le informaron que un grupo de diputados de Morena decidió bajar la serie de espectaculares en apoyo a Claudia Sheinbaum, fue Margarita González Saravia, directora de la Lotería Nacional y quien aspira a suceder al gobernador futbolista de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. De unos días para acá han aparecido en esa entidad un número aún indeterminado de espectaculares, estos sí con el rosto de doña Margarita, en apoyo a su posible candidatura. La pregunta es si quienes apoyan así a la titular de la Lotería seguirán el ejemplo de los diputados federales ante el riesgo de inhabilitaciones por campañas electorales anticipadas o se mantendrán en la suya, aun a riesgo de quedarse hasta sin reintegro.