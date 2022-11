BAJO RESERVA-A2-EU241122-1

El amor al beisbol en la 4T

Desde que llegó el beisbol como deporte nacional, todo son batazos. Nos comentan que además de plasmar frases del presidente Andrés Manuel López Obrador en las instalaciones de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina ha sumado una nueva frase inspiradora, que no es precisamente del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero sí de un beisbolista de leyenda. Se trata, nos dicen, de una frase de Babe Ruth, considerado como uno de los mejores peloteros de todos los tiempos y que se ha difundido en varias partes de la Décima Región Naval de Manzanillo, Colima. Nos detallan que la frase “No se puede vencer a quien no sabe rendirse” no es cualquier frase, sino una de las favoritas del presidente López Obrador, quien recurrentemente la retoma. Así que no se sorprenda si un día de estos, alguna frase de “El Toro”, Fernando Valenzuela, es llevada a las paredes de alguna dependencia de gobierno. Ahora resulta que a todos les gusta el beis.

Buscan opacar a la “caricatura”

A días de la movilización convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos hacen ver que, a los promocionales del Metro, se suma la campaña en redes sociales a cargo de Morena y funcionarios públicos. Aunque públicamente no se le ha asignado un nombre a la marcha, se ha utilizado el hashtag #MarchaDelPueblo para promover carteles e invitaciones para el próximo domingo. Nos hacen ver que estos esfuerzos, sumados a los de los gobernadores de varios estados y de alcaldes, dan cuenta de que se busca realizar una marcha histórica, pero en especial, una foto que gane las primeras planas de los diarios, como la que apareció cuando en la marcha en defensa del INE, que ha sido calificada por el secretario de Gobernación, como una caricatura de marcha.

Posible fin de prisión preventiva en delitos fiscales

Muy interesante, nos adelantan, se pondrá hoy la continuación del debate sobre la acotación de la prisión preventiva oficiosa que plantea el ministro Luis María Aguilar en su nuevo proyecto. Al interior del máximo Tribunal, nos comentan, que, muy probablemente, los ministros terminarán retirando la medida cautelar para los delitos fiscales de defraudación fiscal, contrabando y falsificación, ya que no habrá consenso para que se deje de aplicar de manera automática y sean los jueces los que valoren en caso. En la sesión de este jueves, tocará el turno de pronunciarse a los ministros Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahlf, Norma Lucía Piña Hernández, Arturo Zaldívar, Javier Laynez Potisek y Alfredo Ortiz Mena.

Dos presidentes extranjeros han usado el AIFA ¿y AMLO?

Nos detallan que, en menos de 48 horas, dos presidentes extranjeros han usado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El martes por la noche, nos indican, aterrizó Gabriel Boric, presidente de Chile, para realizar una visita oficial a México; 24 horas después, llegó Guillermo Lasso Mendoza, presidente de Ecuador, a la misma terminal aérea. Destaca que sean dos presidentes extranjeros quienes ya hayan usado este aeropuerto inaugurado en marzo pasado. ¿Será que pronto el presidente López Obrador se anime a usarlo?