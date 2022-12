BAJO RESERVA-A2-EU211222-1

Diputado da regalo a AMLO, pero olvida pagarlo

Vaya ventaneada que recibió ayer el diputado federal Miguel Torruco Garza (Morena) por una fotografía que regaló al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que el mandatario aparece en medio de un mar de gente, durante la marcha para celebrar los cuatro años de su llegada a la Presidencia el pasado 27 de noviembre. El autor de la imagen publicada en The New York Times, Luis Antonio Rojas acusó a Torruco de no haber pagado por la imagen. “Gracias a todas las personas que respetan el trabajo fotoperiodístico y compraron la foto, excepto a @MiguelTorrucoG, quien me contactó, pero decidió no pagar por ella, y sin permiso la imprimió y se la regaló hoy a @lopezobrador”, dijo Rojas por medio de su cuenta de Twitter. El diputado de Morena respondió: “me diste un precio inicial de $45,000 por la foto posteriormente me enviaste una propuesta de $6,250 pedí que te enviaran un correo solicitando tu cuenta para transferirte”. Sin embargo, al parecer esto no ocurrió pues el fotoperiodista denunció que no recibió algún pago, y al final, el resultado fue que el legislador hizo un regalo sin pagar por él y sin permiso del autor. ¿Dónde quedó eso de no robar, no mentir, no traicionar?

Lealtad a la 4T divide al Partido Verde

Nos cuentan que en el Partido Verde hay dos visiones del futuro a mediano plazo, y que estas se contraponen. Ayer, durante la reunión de legisladores de Morena, el PVEM y el PT con el presidente López Obrador quien los convocó para “apapacharlos” por aprobar su reforma electoral, Carlos Alberto Puente, coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, afirmó que su partido apoyará al titular del Ejecutivo hasta el final del sexenio, y que no harán “nada que ponga en riesgo, ni entorpezca el movimiento transformador”, lo que incluye su plan de ganar las elecciones del próximo año en Coahuila y Edomex. Sin embargo, su presidenta nacional, Karen Castrejón, dijo en su Asamblea Nacional que ir en alianza es un “retroceso” y “para nosotros es quitarnos puntos”. Lo que es claro es que al interior del partido hay una fractura y nos aseguran que algunos no están dispuestos a olvidar que el Presidente ordenó eliminar sus propuestas de la reforma electoral, que les daría “vida eterna”. ¿A dónde levará el viento al Partido Verde en 2024?

Ministro Pérez Dayán, la frase del año

Uno de los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que busca la presidencia de este, que es el tribunal constitucional de México, es el ministro Alberto Pérez Dayán, quien ya se sabrá en los primeros días de enero si don Alberto logró conseguir los votos necesarios para ser el nuevo presidente de la Corte, y con ello, la cabeza del Poder Judicial Federal, pero, por lo pronto, nos hacen ver que, entre la fuente de prensa en la materia, el ministro Pérez Dayán se lleva la frase del año. “No soy quién para desprender hojas de la Constitución”, misma que pronunció durante el debate sobre la prisión preventiva oficiosa.