BAJO RESERVA-A2-EU080323-1

A sus órdenes, señor Presidente

Nos hacen ver que quien no lució muy bien ayer fue el gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien, sin que le dijeran agua va, fue puesto en altavoz por el presidente Andrés Manuel López Obrador en plena conferencia de prensa mañanera para que informara sobre el estatus del caso de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros —dos de ellos fueron asesinados—. La crítica no fue el que se informara al Presidente de lo sucedido, sino el tono en el que lo hizo don Américo. “Señor, siguiendo sus instrucciones y el trabajo conjunto, no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos a este problema, y hoy, aproximadamente hace una hora, nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos, y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la fiscalía”. ¿Un gobernador que recibe instrucciones del Presidente?

Una oferta para MC por sus votos en el Edomex

Nos dicen que dentro de la alianza PAN-PRI-PRD hay una oferta sobre la mesa para Movimiento Ciudadano para que dirijan el voto de su militancia en el Estado de México hacia esa coalición. El ofrecimiento, nos comentan, es que ellos no harían sombra al candidato que MC decida presentar al gobierno del estado de Jalisco en la elección de 2024, entidad que hoy es gobernada por el emecista Enrique Alfaro. ¿Qué pensará MC de la oferta?

Feminismo a contentillo

Nos cuentan que feministas de larga carrera, y que hoy forman parte del oficialismo en el Senado, al parecer, olvidaron su lucha histórica y ante los cuestionamientos de senadoras del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional por la violencia verbal, descalificación y linchamiento mediático cotidiano del presidente López Obrador contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, optaron por el silencio o por justificar al inquilino de Palacio Nacional. Malú Micher, Citlalli Hernández, entre otras. Hay defensas más importantes que hacer, que la defensa de las mujeres que son víctimas de la violencia verbal.

Senador pide que omitan su apellido materno

Nos cuentan que, en el Senado, el presidente de la Mesa Directiva, el poblano, Alejandro Armenta Mier, instruyó a sus operadores de prensa que omitieran su segundo apellido de toda comunicación oficial y entrevistas. Será que el aspirante a la candidatura al gobierno de Puebla le pesa el apellido Mier por aquello de que lo vayan a confundir con su primo el diputado Ignacio Mier, quien es su rival dentro del partido, pues ambos quieren la candidatura al gobierno de Puebla. ¿Qué va a decir la familia Mier?