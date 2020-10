¿Quién dice que es verdad?

A las mexicanas y mexicanos:

Un fenómeno que está en boca de todos pero que pocos buscan resolver, es el de los bien denominados guetos informativos y la forma en que hemos llegado a normalizarlos e integrarlos a nuestra realidad como una suerte de secuela natural. Estos focos de información selectiva, edificados por las redes sociales y buscadores mediante algoritmos cada vez más sofisticados y certeros, no son un asunto menor, dado que hay quienes utilizan exclusivamente estas plataformas como fuente de noticias, se ven limitados, en el mejor de los casos, a un panorama escueto y parcial de la realidad actual, aunque las más de las veces están expuestos a la manipulación de los agentes que buscan ajustar la opinión pública a sus intereses políticos y/o económicos.

Sobran los vivos ejemplos del peligro que esto supone, el impacto en la sociedad, al igual que la amenaza que representa para las instituciones democráticas. El más destacado de ellos, debido a su atención mediática que acaparó, es el de las pasadas elecciones presidenciales celebradas en Estados Unidos en noviembre de 2016. Si bien hoy en día ya sabemos del papel que jugó la injerencia rusa en el referido proceso electoral y sus consecuencias, seguimos sin atender esta problemática con la seriedad que merece.

Hemos sido testigos de la enorme avería que puede y ha ocasionado la desinformación premeditada, parcial o sesgada, a escala mayor; pero en lo que se refiere a los efectos más inmediatos y cercanos, a veces el perjuicio puede pasar inadvertido. En este mismo sentido, pareciera que la perpetuación de noticias falsas, ya sea de manera intencional o por falta de conocimiento y/o el interés por corroborar las fuentes, se ha convertido no sólo en una práctica común sino también aceptada. La manifestación más popular, quizás, de esta desinformación que permea las redes sociales es la de los denominados memes que, por lo general, suelen ser asociados con simples expresiones de tintes cómicos y de corta vida mediática, inofensivas y de nula repercusión en lo que respecta a su impacto en la opinión pública. Si bien, en cierta medida es cierto que los memes no tienen otra intención que ser una fuente de sano entretenimiento; también habría que remarcar el hecho de que éstos son utilizado como vehículos, dados su inmediatez y alcance, por los grupos detractores en turno para sembrar la confusión, promover el descrédito fácil y ramplón con la finalidad de imponer sus respectivas agendas políticas. La influencia de los memes y de las afamadas fake news en la opinión pública, resultaría completamente inocua de no ser porque vivimos en un mundo cada vez más volcado y entregado a la información superficial, cuando no a la flagrante desinformación que tanto ha mermado nuestra capacidad de distinguir entre lo verdadero, lo falso, las medias verdades y las verdades a medias.

Lejos de proponer una censura a los endebles aparatos regulatorios de las redes sociales, ya sea por la ineficiencia que supondría dicha acción y el dejo autoritario que conlleva, habría que motivar iniciativas, desde las instancias gubernamental, social y civil para crear campañas educativas con el propósito de que las y los ciudadanos contemos con las herramientas de criterio necesarias para poder ejercer nuestro derecho a la información veraz, oportuna y de calidad y, de paso, evitar la propagación de las noticias falsas o sesgadas que tanto han perjudicado la vocación democrática de nuestro país.

Aún estamos a tiempo de revertir los daños que hemos sufrido como sociedad; como una sociedad regida por el espíritu democrático y promotora del librepensamiento. Es nuestra obligación impedir y detener cuanto antes la nociva manipulación de la cual hemos sido sujetos gracias a una pasividad que nos ha vuelto cómplices involuntarios de la era de la posverdad y sus respectivos agravios. Es momento de actuar y salir de nuestras zonas de confort, de abandonar los guetos informativos que nublan nuestra visión y ofuscan nuestros ánimos para aventurarnos a la búsqueda incansable de la verdad a la que estamos obligados y participar de manera efectiva en la toma de decisiones.

Impulsemos campañas, herramientas y modelos que sirvan de apoyo al resto de la ciudadanía y la doten de los recursos intelectuales necesarios y así generar un criterio más objetivo, que evite caer en soluciones cosméticas que, lejos de solucionar una enfermedad social, sólo sirven para ocultar los síntomas. Siempre será mejor para nuestro país generar conciencia que permitir pasivamente la modificación de los contenidos. No olvidemos que la información empodera a la ciudadanía y la desinformación sólo da poder a quien la produce.

Nota: Les recomiendo el documental El Dilema De Las Redes Sociales (The Social Dilemma) de Netflix.

Paola Félix Díaz

Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX; activista social y exdiputada federal.