El AIFA con más problemas; el AIFA no será la solución

Hace poco más de cuatro años cuando estaba activo el debate sobre si el sitio de Texcoco era el adecuado para un nuevo aeropuerto internacional, los opositores al proyecto, además de alegar razones ambientales, hacían hincapié en que las condiciones del subsuelo del sitio no eran adecuadas. Incluso viralizaron un video en redes sociales, donde se veía a una grúa hundirse en un terreno poco firme. Los encargados de la propaganda oficial difundían que el país se había salvado de un gran desperdicio al dejar de invertir en una magna obra costosa y plagada de corrupción gracias a la nueva alternativa: Santa Lucía.

Le pregunté a un experto en ingeniería sobre ello. Me dijo que las condiciones del subsuelo en realidad eran mucho más preocupantes en el actual aeropuerto Benito Juárez. Me puso varios ejemplos: la terminal 2 tiene fuertes problemas estructurales, lo mismo que las dos pistas de aterrizaje, porque los hundimientos son disparejos. El problema de las pistas se vuelve cada vez más difícil de resolver, los mantenimientos son cada vez más costosos, al punto que no acaban de reparar una de las pistas, cuando tienen que cerrar la otra para hacer los arreglos correspondientes.

Cabe agregar, lo que reportó el martes pasado EL UNIVERSAL alertando sobre los problemas que ocasionan las lluvias intensas, haciendo notar que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no había ejercido los presupuestos para la rehabilitación del sistema de drenaje y cárcamo. La nota destaca que era un proyecto que se tenía contemplado realizar desde 2019, pero que fue hasta 2022 que se lograron conseguir 3 millones de pesos mediante una modificación presupuestaria para realizar los trabajos.

El deterioro progresivo del AICM era un secreto a voces. Es un asunto que los medios habían venido evidenciado desde hace tiempo. El asunto se hizo mediático por el bache que reportó el piloto en el que venía el Presidente el domingo pasado y que el mandatario se encargó de magnificar, al ponerlo como ejemplo de una campaña de desprestigio contra el AICM.

La respuesta fue el anuncio de trabajos de revisión y mantenimiento del AICM. La pista 05L/23R, cerró el 26 de julio de 10:30 a 11:00 horas y para mantenimiento no podrá ser utilizada de las 23:00 a las 5:50 horas hasta el 31 de julio. La 05R/23L se revisaría el día 27. Las autoridades también anunciaron trabajos de mantenimiento mayor en la terminal 2.

Estas labores llegan en un momento de temporada alta, por el periodo de vacaciones de verano y seguramente causarán demoras y cancelaciones de vuelos. Podrían ser un poco para “taparle el ojo al macho”, pero tendrán que hacerse trabajos a mayor profundidad posteriormente durante el segundo semestre.

El Presidente alertó que “cómo hay un daño en la terminal 2, y tenemos que apuntalarla, si se necesita cerrar una parte, tenemos aeropuerto alterno”. Los pilotos consideran que es difícil esa opción, porque el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no tiene permitido realizar vuelos internacionales. Suponiendo que el AICM fuese preferentemente para vuelos internacionales, queda el tema de que el AIFA no cuenta todavía con la infraestructura para operar incluso como un aeropuerto nacional.

Por otra parte, el AIFA está en un lugar apartado y con enormes problemas de tráfico terrestre, por lo que la conectividad seguirá siendo un problema crítico. El tren que lo uniría con el AICM es un proyecto a largo plazo y costoso: el suburbano que sale de Buenavista todavía no está acabado, y de todos modos de Buenavista al AICM, tampoco está sencillo llegar.

El AIFA está resultando un enorme elefante blanco, tipo mamut para estar a tono con los hallazgos encontrados en el sitio. Volaris acaba de anunciar la cancelación de una ruta por problemas de rentabilidad; otras compañías como Aeroméxico han seguido volando con pérdidas y no se ve para cuando puedan operar con números negros. Aunque el gobierno ha insistido en que a nadie se le estaba obligando a cambiarse al AIFA, la realidad demuestra lo contrario.

Lo barato está saliendo muy caro: el gobierno tendrá que absorber las pérdidas del funcionamiento del AIFA, al menos hasta 2026 dicen los expertos, cuando llegue a un punto de equilibrio, a ello habrá que agregar todos los costos de infraestructura, equipamiento urbano y conectividad terrestre (trenes de interconexión, carreteras, etc.). Muy difícilmente va a lograr conseguir los permisos para recibir vuelos internacionales, por lo que terminará funcionando como un aeropuerto complementario o regional como Toluca.

A esto súmele el mantenimiento cada vez más costoso del AICM, que seguirá funcionando como aeropuerto internacional, pero que no logrará recuperar la categoría 1 de parte de las autoridades de Estados Unidos, al menos en el corto plazo y mucho menos después del asunto de los baches en las pistas, que es un problema grave para la seguridad, aunque el gobierno quiera minimizarlo. Esto sin contar el costo hundido que implicó la cancelación de Texcoco, no solo por las pérdidas que implica las ruinas de lo que ya se había construido, sino por el costo financiero de la negociación con los tenedores de bonos. A algunas de las constructoras afectadas se les compensó con nuevas obras.

Pero lo peor fue que se perdió una gran oportunidad de contar con un Hub regional que aprovechara el potencial turístico del país, ser más competitivos al reducir los costos de transporte aéreo y se dañara la confianza en invertir en México.

ADENDA

1) Si consideramos los datos del indicador global de la actividad económica (IGAE) de enero a mayo y la estimación preliminar de junio proporcionados por Inegi, el PIB durante el primer semestre de 2022 habría crecido en tasa anual 1.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Si además se observa una tendencia a la baja en los últimos meses, como que no se entiende la revisión al alza del crecimiento del PIB para 2022 de 2% a 2.4% que anunció el FMI el martes.

2) Los sobre costos de las obras insignia de la actual administración como Dos Bocas, Tren Maya, así como las pérdidas que generan el AIFA, comenzarán a presionar crecientemente las finanzas públicas.

3).Hoy se anuncia el PIB del segundo trimestre de EU y mañana el de México, la trayectoria será similar, ligera recuperación respecto al trimestre previo, pero mientras que las exportaciones mexicanas siguen siendo el componente más dinámico, en nuestro vecino lo es el gasto de consumo, porque la inversión residencial y la caída de inventarios empujan a la baja.

4) El FMI dio un giro en su postura sobre las recomendaciones de política monetaria, al señalar que un alza moderada de las tasas para no afectar el desempeño económico es inadecuada porque generaría un problema permanente de inflación al impedir que las expectativas se anclen; en contrapartida, sugirió la aplicación de políticas fiscales para ayudar a los sectores de más bajos ingresos afectados por una posible recesión.

5) La Reserva Federal (Fed) subió la tasa de referencia como se esperaba de 0.75%, la interrogante es cuánto más seguirá subiendo. Algunos analistas creen que en el segundo semestre de 2023 comenzarían a bajar de nuevo, por los efectos recesivos que una política agresiva podría generar (wishful thinking); pero, si la inflación no baja lo suficiente, será difícil que abandone la postura dura. Con una recesión, la popularidad de Biden se irá por los suelos y será imposible que busque la reelección.