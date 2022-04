Nadadores necesitan apoyo para ir al Mundial en Budapest

Finalmente salió la lista oficial de los nadadores y nadadoras mexicanos que asistirán al Campeonato del Mundo que se realizará en Budapest, Hungría. Se trata de un extraordinario número de seleccionados que obtuvo su boleto en el clasificatorio que organizó la Comisión Estabilizadora, aunque siempre nos gustará que vayan más. Se trata de cuatro hombres y dos mujeres, que han comenzado con fuerza el ciclo rumbo a París 2024.

Conozcamos a quienes representarán a México en este importante evento:

Primero, hablemos de las representantes en la rama femenil: María José Mata Cocco (27 años, de San Luis Potosí), quien participará en los 100 y 200 metros mariposa; por su parte, Byanca Rodríguez (27 años, de Chihuahua) estará en los 50, 100 y 200 metros pecho, además de los 200 metros combinado individual.



En la rama varonil, clasificaron Gabriel Castaño (24 años, de Nuevo León), que irá a los 50 metros libre; Jorge Iga (25 años, Estado de México), quien participará en los 50 metros mariposa, además de los 100 y 200 estilo libre; José Ángel Martínez (24 años, Estado de México), quien irá a los 200 metros combinado individual, 100 mariposa y veremos si puede nadar los 200 mariposa; finalmente, Héctor Ruvalcaba (24 años, Estado de México) estará en los 200 mariposa y 400 combinado individual.

Esas son las pruebas en las que clasificaron estos deportistas en el selectivo que organizó, avalado por la FINA, la Comisión Estabilizadora en Cancún. Una lista muy exigente la que se generó, ya que la Comisión se tomó en serio esta selección, con parámetros más complicados para cumplir, y se dio cuenta de que por un lado exigen que estén colocados entre los mejores 30 del mundo y por el otro lado la cuestión económica no es fácil, ya que no se sabe quién dará el recurso para que vayan a este evento. Pero no solamente será el campeonato y ya; antes, estarán unos días entrenando en Europa e incluso participando en el campeonato Mare Nostrum (que se compone de tres eventos), sin olvidar que realizarán un campamento en Barcelona y después, claro, viajar al Campeonato del Mundo.

Por supuesto que cuando se trata de números y de dinero, siempre será difícil solventar estos gastos para estos muchachos, por lo que ojalá las autoridades los apoyen, ya que merecen ser ayudados por su rendimiento y trabajo hasta el momento, y que además han realizado desde el ciclo olímpico pasado. No es una delegación tan numerosa y se merecen el apoyo que, esperan, llegue. Me hubiera gustado que pudieran asistir más personas que creo tienen méritos, pero entiendo la manera en que lo han establecido, al ser el Campeonato del Mundo una competencia que exige a lo mejor, como es este caso.

