Apoyo de Conade, abuso de la FMN

El tema que hoy nos reclama es la participación de México en el Mundial Junior de Natación en Hungría, que tuvo a mil deportistas de 107 países. Esta competencia, como el resto de la FINA, ha tenido un crecimiento exponencial y ayuda a conocer cómo va el desarrollo de los nadadores de los diferentes países.

México fue representado en Bucarest con 20 deportistas y una actuación significativa, con atletas que debemos cuidar ya que representan el cambio generacional.

De las 31 pruebas, hubo algunas en las que logramos estar en el lugar 30 (o menos), del escalafón mundial, lo que significa un gran avance, puesto que contaban con unos números superlativos de competidores, por ejemplo: en los 100 metros libre femenil, se presentaron 113 atletas, en los 50m libre varonil 114, en los 50m libre femenil 119 y en los 100m libre varonil 122. En esta figura numérica, no se incluye ni semifinales, ni relevos; sin embargo, también hubo algunas posiciones por encima del lugar 31 del mundo que no debemos dejar pasar desapercibidas.

Las individualidades valiosas

En un estudio que se hizo por atleta —y que se puede consultar en la versión web de EL UNIVERSAL Deportes—, se incluyó el tiempo de inscripción, la prueba, lugar y tiempo final; ahí podemos encontrar los índices de crecimiento y las valoraciones individualidades, los tiempos realizados en cada 50 metros nadados y otros factores que nos indican cómo vamos.



Debo mencionar que frente al tiempo de inscripción y final, en 41 ocasiones, nuestros deportistas lograron mejorar, aunque también, se empeoró en 23 pruebas. Y es aquí cuando me pregunto: ¿faltó algo en la preparación, recuperación y adaptación?

Por ejemplo, Aleksei Hernández compitió en cinco pruebas, en tres de ellas disminuyó su rendimiento y dos ellas —50m libre y 50m mariposa—, mejoró. ¿Es mental?, ¿es físico? ¿ES NECESARIO EMPEZAR EN LA ESPECIALIZACIÓN DE NUESTROS NADADORES?

Retomemos el caso de Susana Hernández, descalificada en los 50m libre. No es un problema grave, esto le pasa a nadadores mundiales y olímpicos, pero... ¿qué sucedió?, ¿por qué si su tiempo mejoró (de 26.88 a 26.42) no avanzó?

Pequeñas y grandes victorias

La presencia en una semifinal es un éxito. Mariano Jasso Escoto logró clasificarse a la semifinal en una prueba con 114 nadadores y quedó en la posición 12 mundial. Esto muestra crecimiento.

Por otra parte, Athena Meneses Kovacs llegó a la final de los 50m mariposa mejorando sus marcas. En las semifinales logró un histórico 26.78 y la séptima plaza. En la final, quedó en sexto lugar con 26.74, fue increíble.

Más preguntas.

Deseo felicitar a cada uno de los competidores, a los padres que siguen como los mayores patrocinadores del deporte mexicano, y a los entrenadores que trabajan en pro de sus atletas. Sin embargo, mi análisis y mi ojo desarrollado en 60 años me lleva a diferentes cuestionamientos: ¿fue prudente realizar esa gira por Europa cuando la mejor natación del mundo está en Estados Unidos?, ¿el recurso está bien invertido? Quiero dejar las cartas sobre la mesa. Los mexicanos invertimos en nuestros deportistas, en las becas, entrenadores y hasta en su capacitación intelectual, por eso es que siempre tendremos en la mente si ese dinero se usa como los nadadores necesitan.

Las realidades detrás de los triunfos.

Se debe dar a conocer que 12 de los 20 competidores, no dieron las marcas clasificatorias establecidas por la Federación Mexicana de Natación y participaron en el Mundial gracias a diversas acciones. Una de ellas fue ejecutada por la dirección técnica de la FMN que, aprovechándose de la credibilidad de la Conade, determinó llevar 20 deportistas —12 de ellos sin cumplir los requisitos—; eso no está bien, porque no se respetan ni sus propias normatividades y menos las de la Comisión. Al final, solamente ocho nadadores estuvieron entre los 30 mejores del mundo y saltarse las reglas tiene que ver en estos resultados.

Además, se presentó otra injusticia: hicieron a un lado a uno de los entrenadores. Se trata de Carlos Hernández, un profesional de primer nivel, quien fue excluido de todos los procesos de la gira a Europa y del Campeonato Mundial, a pesar de ser quien trabaja con la segunda mejor nadadora del conjunto mexicano. Adicionalmente, al señor Hernández no lo consideraron para los 240 mil pesos del estímulo que entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El hecho reprochable para la FMN en este Mundial, fue la descalificación en tres relevos, esto se debe a que en los Campeonatos Nacionales no se promueven y solamente permiten un relevo por cada estado. Algo extraño luego de que en los Panamericanos fuimos potencia y ganamos medallas en estas competencias con atletas que entrenan en Estados Unidos; agreguemos que en los Centroamericanos ganamos siete de los ocho relevos y ¿ahora somos descalificados?, ¿por qué estamos perdiendo las oportunidades que el talento nos da?, es irracional saber que no se trabajan frente a esas facultades que dan medallas y es donde deben atacar.