Morena sigue sacando jugo a encuesta del INE

Nos comentan que hoy, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado presentará una encuesta acerca de la percepción que la ciudadanía tiene de la reforma electoral, utilizando el mismo cuestionario que aplicó el Instituto Nacional Electoral en septiembre pasado. Esto, como parte de un reto hacia el consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien luego de que se revelaron los resultados que favorecían a la iniciativa presidencial, aseguró que la opinión pudo haber cambiado en los últimos meses. Aunque la encuesta del órgano electoral se aplicó a 400 personas, nos dicen que Morena tomó una muestra más amplia, mediante una encuestadora nacional. El partido oficial, nos hacen ver, busca exprimir al máximo la pifia que el instituto cometió al realizar una encuesta mal diseñada, y luego, complicar el acceso a los resultados.

Almirante no recibe a youtuber de la mañanera que pide dinero

Nos comentan que en las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador el tema de los youtubers que reciben dinero, “moches”, por realizar preguntas o por gestiones sigue. Nos detallan que la semana pasada un youtuber que está acreditado reclamó al Presidente que el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, no lo recibía, pese a que el mandatario dio la instrucción de hacerlo para que le planteara supuestamente algunos problemas en el tema marítimo. El youtuber dijo que el almirante le mandó decir que no lo recibía porque “le pido dinero”. El jefe del Ejecutivo federal no quiso polemizar sobre el tema, pero salió en defensa del almirante a quien calificó como “un hombre recto, íntegro, honesto” y pidió a su vocero, Jesús Ramírez, que fuera “el juez” y revisara el tema. ¿Será que ya en Presidencia se arrepienten de haber entregado acreditaciones sin verificar a las personas a las que se les otorgaron, y que están convirtiendo el ejercicio de comunicación presidencial en un mercado de chismes?



Se tambalea nombramiento de Carlos Joaquín como embajador

Justo esta semana le comentamos sobre los riesgos que implicaría para el gobierno federal designar a exgobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González como embajador de México en Canadá, y ahora nos comentan varios senadores que desde hace días dentro del Senado el tema de una eventual ratificación del exmandatario se ha comenzado a tambalear. Legisladores comentan que han acusado recibo de las protestas que cámaras empresariales han hecho contra don Carlos, por una deuda que contrajo con sus proveedores de más de 6 mil 500 millones de pesos, y que heredó a su sucesora, la gobernadora morenista Mara Lezama. ¿Ya habrá plan B para la misión diplomática en Canadá?

Fiscal implicado en el caso de Ariadna en el radar de Morena

El nombre del fiscal de Morelos, Uriel Cardona, que hoy ocupa los titulares de los medios de comunicación, luego de haber sido señalado por la propia jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por el presunto encubrimiento del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, no es la primera vez que es motivo de acusaciones por parte de políticos, pues él ya estaba en el radar de morenistas. Nos recuerdan que hace mes y medio, senadores de Morena, encabezados por Sergio Pérez Flores, presentaron un punto de acuerdo para cuestionar la labor del fiscal Cardona, por la falta de investigación y persecución del delito de homicidio doloso en ese estado. Los legisladores oficialistas llamaron en ese entonces al Congreso de esa entidad para que ejerciera su función de control. Todo indica que el caso, como la ha solicitado la jefa de Gobierno, y ahora el propio presidente López Obrador, tendrá que ser investigado por la Fiscalía General de la República, que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero.