La Radio AM ofrecía las mejores rolas en inglés de los 80

Antes de las plataformas musicales, como Spotify y Apple Music había iPods, MP3, discmans y walkmans, que nos permitían escuchar música con audífonos sin importar si viajábamos en transporte o caminábamos por la calle, pero anterior a estos aparatos la mejor forma de oír las rolas del momento era a través de estaciones de Radio.

Entre la gama de estaciones de corte informativo, música nostálgica o cultural, la Radio también ofrecía variedad de opciones para la juventud. En entrevista con Mochilazo en el Tiempo, Hugo García Michel, escritor y músico no profesional, habla sobre la importancia para los jóvenes que tuvo en México la Radio en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta.

“De adolescente, en la segunda mitad de los años sesenta, me tocó la Radio de Rock en Amplitud Modulada (AM). Junto con algunas pocas revistas ‘especializadas’ (Pop, México Canta y otras), eran las únicas opciones que teníamos los jóvenes para conocer la música que se hacía fuera de México”.

Hugo recuerda que por entonces tenía tres estaciones favoritas: Radio 590, Radio Éxitos y Radio Capital. “Las escuchaba justo por que tocaban el rock que se hacía en inglés, en Estados Unidos e Inglaterra”, explica.

Por supuesto, lejos de comodidades actuales como la Radio digital o un smartphone, se usaban pequeños aparatos eléctricos de radio A.M. con un dial que se movía a mano. “Nunca tuvimos consola en mi casa, aunque sí conocí los radios de bulbos”, expresa.

En unas cuantas décadas los melómanos pasaron de "cazar" su música favorita a tener actualizaciones personalizadas en la palma de la mano. La primera imagen es un anuncio impreso para Radio Mil y la segunda, la pantalla de Spotify para Android. Hemeroteca EL UNIVERSAL/Captura de pantalla.

De la misma forma en que sucedía con gran parte del contenido audiovisual de la época, no había forma de llevar consigo las canciones o programas preferidos. Los medios para hacer algo así llegaron hasta los setenta, como bien confirma García Michel, que ya en esa década sí grababa lo que le gustaba en cassettes.

La era del rock y la Radio tuvo sus tendencias y éxitos en México, y Hugo es una excelente fuente para recordar los programas y las estaciones más oídas: “La más comercial era Radio Éxitos, mientras que la más vanguardista -por ciertos programas que tenía- era Radio Capital, en especial su programa nocturno Vibraciones”.

Por su parte, según nos narra, Radio 590 “fue pasando de muy comercial a más vanguardista, con programas como Proyección 590, sobre todo cuando empezó a llamarse La pantera de la juventud”.

Parece ser que el rock pasó de ser el gusto de unos cuantos a ser un éxito de la Radio, a juzgar por las memorias con las que avanza García Michel:

“Luego, estaciones estatales como Radio UNAM y Radio Educación también le entraron al rock. Juan Villoro tenía un programa en Radio Educación, El lado oscuro de la luna, con la voz del locutor Emilio Ebergenyi”.

Agrega que también hubo un programa nocturno en la misma emisora, a principios de los ochenta: Dos a la media noche, con Alain Derbez y Enrique Velasco.

De todos estos programas, en opinión de Hugo el mejor fue Vibraciones, “a pesar de que su locutor (Manuel Camacho, creo que era su nombre) decía frases bastante estrambóticas, barroquísimas y ‘apantallachavos’ que no siempre le entendíamos”, comenta.

Lo importante, recalca, es que fue un espacio donde los jóvenes de la época conocieron a “grupos y solistas grandísimos” de fines de los sesenta y principios de los setenta. Por ello es que Hugo declara sin dudar: “Yo lo escuchaba religiosamente casi todas las noches”.

Al final, sin embargo, cree que no había demasiadas diferencias entre una y otra estación, pues “no había locutores que identificáramos por sus nombres”.

Ese fenómeno, dice, se dio más bien a fines de los ochenta y principios de los noventa, ya con la Frecuencia Modulada (o Radio FM) y estaciones como WFM o Rock 101, con conductores -y conductoras- como Martín Hernández, Luis Gerardo Salas, Lynn Fainchtein, Dominique Peralta o Jaime Pontones, entre otros.

Así como en la comedia por televisión hay bromas recurrentes, también existieron dinámicas típicas del ambiente radiofónico. Por supuesto que es algo que Hugo vivió por años, de modo que rescata las clásicas votaciones del público que se hacían en vivo.

Esta mecánica consistía en un programa que iniciaba una competencia de votos abierta a la afición, en la que los escuchan llamaban por teléfono para apoyar las canciones de su artista favorito, por lo regular eran dos o tres canciones las que competían.

“Que yo sepa, nunca hubo un programa llamado propiamente Por quién vota, más bien había varios (Beatles contra Monkees, Beatles contra Creedence, Beatles contra Rolling [Stones], etcétera) que ejercían esa mecánica”.

El entusiasmo de los fanáticos de la Radio rockera no hizo sino escalar el impacto de este fenómeno. La Radio AM fue un medio crucial, ya que su costo estaba al alcance de las masas, mientras que la FM tardó años en abaratarse y dejar de ser elitista, de acuerdo con Hugo.

Dependiendo del modelo de radio que se tenía en casa u oficina era la variedad de estaciones que podían sintonizarse, con la implementación de la frecuencia FM, las opciones crecieron. En sus inicios no todos los radios podían recibir esta frecuencia por ser de diferente magnitud a la AM. Posteriormente, salieron al mercado radios que ofrecían ambas frecuencias y paulatinamente la frecuencia AM fue desplazada por la FM. Foto: Marcial González / Archivo El Universal.