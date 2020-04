Médicos temen que políticos sepulten la guía bioética

Cada vez más políticos se suman a criticar la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, un documento necesario para la toma de decisiones en situaciones de crisis como la actual, pero que ha sido blanco de cuestionamientos por el hecho de priorizar la atención de jóvenes por sobre adultos mayores cuando la vida de ambos esté comprometida y no haya recursos para atender a los dos al mismo tiempo. Ante este golpeteo, profesionales de la Salud de instituciones como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), bajo el mando de Jorge Salas Hernández, y el Instituto Nacional de Nutrición, dirigido por David Kershenobich Stalnikowitz, han expresado su preocupación de que estas voces políticas consigan criminalizar un documento que –si la situación se desborda— no sólo será útil, sino indispensable. No podemos darnos el lujo, dicen, de asumir que lo peor es imposible.

¿A quién quieren sacar? Se preguntan

Suele suceder, nos comentan los iniciados, que en la política legislativa las acciones llevan más de un propósito, y como en el billar la misma bola con el mismo impulso manda a la buchaca anotaciones múltiples. Esto lo recuerdan por la prisa de la mayoría del Senado que lidera el zacatecano Ricardo Monreal, por aprobar la Ley de Amnistía. “¿A quiénes quieren sacar de la cárcel, con un proyecto envuelto en humanismo?”, preguntan. Sin embargo, la respuesta para otros es muy simple: con casi 200 mil reos en cárceles del país, donde la mitad se encuentran en confinamiento, la situación es una bomba de tiempo de contagio, nos comentan.

Diputados, con trabajo en línea

A pesar de que la Cámara de Diputados se encuentra cerrada para evitar un contagio masivo de coronavirus, nos cuentan que los coordinadores de los diputados federales y los integrantes de la Mesa Directiva siguen activos. En los próximos días tendrán reuniones virtuales con los secretarios del Trabajo, Luisa María Alcalde; de Energía, Rocío Nahle, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Nos describen que con Luisa María Alcalde revisarán el plan de empleo; con Nahle el acuerdo con la OPEP y con Ebrard el puente aéreo con China para adquirir equipo e insumos médicos, así como el plan a seguir ante la pandemia.

Amor supera el confinamiento

Aquella frase del amor todo lo puede es también válida en estos tiempos de pandemia. Así lo dejaron claro en la sección consular de México en Guatemala, en donde a pesar de las restricciones sanitarias por el Covid-19 y de que se supone que la representación diplomática está cerrada y solamente atiende casos de emergencia y asuntos excepcionales, el viernes pasado dos mexicanos residentes en Guatemala, se casaron y en ello apoyó la sección consular (que funge de juez), en proporcionar el servicio y la documentación que esta pareja requería. Eso sí, con cubrebocas y todas las medidas de higiene.

**En la imagen, David Kershenobich Stalnikowitz, director del Instituto Nacional de Nutrición. Foto: Archivo El Universal