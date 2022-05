La menstruación: un tema de dignidad humana

La primera vez que hablaron del periodo en mi clase, el grupo estaba en completo silencio y confusión; todavía no me imaginaba cómo luciría un sangrado menstrual.

Recuerdo que, alguna vez en la escuela, una de mis compañeras manchó su falda; el grupo se dio cuenta de lo sucedido y tratamos de apoyarla. Uno de mis compañeros varones fue el primero en notar su angustia. Se acercó a ella con su abrigo en la mano, se lo ofreció para sostenerlo en la cintura y así disimular lo sucedido. Ella se sentía angustiada y expuesta, y yo me preguntaba, ¿en qué momento y lugar? ¿Me daré cuenta al haber manchado mi ropa? ¿Se darán cuenta?

Al igual que otras adolescentes, me sentía intrigada en torno al tema. Estaba a la expectativa y ansiosa de saber qué sentiría el día que mi periodo llegara por primera vez.

Sé que mi madre notó en mí cierta angustia; yo no sabía cómo expresarle todas mis dudas. Con el paso del tiempo, mi mamá empezó a tocar el tema, me dio consejos, seguridad y confianza de que lo que vendría, era completamente normal. En mi mochila no podía faltar una toalla sanitaria, pues no sabía cuándo la necesitaría. En esos momentos, lo más importante era tener información.

La menstruación es un proceso corporal natural que millones de mujeres experimentan mes con mes, sin embargo, a pesar ser un proceso biológico, aún existen muchos tabúes en torno al tema. Esto genera desinformación e ideas erróneas. Como sociedad, nos corresponde promover el cambio hacia la naturalización del ciclo menstrual, con ello aseguramos niñas y mujeres sanas, seguras e informadas.

Nuestros cuerpos son diferentes; de igual manera, todos los periodos son distintos. Por eso es tan importante que la educación sobre salud menstrual sea diversa e integral, lo que nos permita descubrir y entender nuestro cuerpo.

Hemos encasillado al sangrado. Erradicar ideas negativas alrededor de la menstruación puede generar un impacto positivo en la percepción del ciclo menstrual en una niña; esto permite dejar de concebir el periodo como una condena y entenderlo como uno de los tantos procesos de nuestro desarrollo. La confianza y la seguridad son el primer paso para vivir una menstruación digna.

Cierro los ojos y recuerdo aquel día que con toda calma reconocí lo que estaba sucediendo. No había miedo, no había duda, conocí la menstruación.

Hoy en día, colectivos y organizaciones han alzado la voz y manifestado su punto de vista ante la falta de educación en materia de salud menstrual. Es necesario hablar de este tema y de las muchas vertientes que lo acompañan; este 28 de mayo me sumo a la iniciativa.

Los tabúes a los que una mujer menstruante se enfrenta se dan principalmente en edades tempranas, de ahí la importancia de abordar estos temas lo más pronto posible, en la vida preadolescente. Hablar sobre la menstruación abiertamente y con las términos adecuados es un primer paso para la desestigmatización; así aportamos un sentido de naturalidad y seriedad al tema.

Cabe recalcar que el primer núcleo social es la familia, en la cual recaen muchas de nuestras primeras percepciones sobre la menstruación. La familia es un eje clave en nuestra seguridad.

La escuela impacta también de manera importante en la percepción de las generaciones más jóvenes. La educación acerca de la salud menstrual debe ser imparcial. Abordar el tema con claridad y franqueza con niñas, niños y adolescentes, por igual, favorece a la disminución de mitos y prejuicios al respecto. Es importante que los varones conozcan de este proceso biológico, ya que solo con información adecuada, conseguirán establecer una relación de confianza y empatía hacia sus compañeras.

En un ambiente escolar, los insumos para la higiene menstrual deben ser accesibles y normalizados. Es indispensable que una niña conozca las opciones que tiene disponibles para una adecuada higiene menstrual, además de tener acceso a estos insumos básicos.

De pequeñas, necesitamos de alguien que nos hable acerca de este proceso y esta gran responsabilidad parece estar a cargo de otra mujer, cuando la realidad es otra.

Hoy, más que nunca, todos jugamos un papel importante en la desestigmatización de la menstruación. Es necesaria – y urgente- una educación libre de tabúes, a través de la cual tanto niñas, como niños, dispongan de la información y los conocimientos necesario para comprender estos cambios en el cuerpo.

Cuando hablamos de menstruación, hablamos de igualdad y de derechos humanos; hablamos de dignidad.





Mariana Mendoza, 16 años, ganadora del concurso de fotografía “La higiene es nuestro derecho” de Essity y UNICEF Mariana Mendoza, 16 años, ganadora del concurso de fotografía “La higiene es nuestro derecho” de Essity y UNICEF