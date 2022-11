Ayotzinapa: ¿dos investigaciones?

El hecho de que la Covaj haya asumido los mensajes como una ruta contundente para llenar algunos vacíos de la investigación indica que confiaban en el testigo que entregó estas capturas. Sin embargo, no solo confiaron en esa persona, sino que pusieron las capturas en manos de un grupo ajeno a la Fiscalía integrado por investigadores a los que ellos consideran confiables para someterlas a su evaluación, antes de presentar el informe.



“A la mayoría de la gente no le queda claro que hay dos investigaciones. Por un lado, la de la Fiscalía de Ayotzinapa que tiene sus propias pruebas como los mensajes interceptados por la DEA, obtenidos con la tecnología estadounidense, mientras la Covaj ha llevado su propia investigación. La Covaj es decir mucho, porque más bien Encinas y su equipo hicieron una investigación paralela.”



“Obviamente los mensajes fueron entregados por un testigo, no salieron de la nada. Es un testigo que se acercó a la Comisión de la Verdad, pero no es un personaje relevante para la teoría del caso. Tengo entendido que es la pareja sentimental de David Cruz Hernández, el Chino Bombero”. Para quienes no recuerdan, este último era un trabajador de Protección Civil en Iguala que a la vez fungía como central de halcones de Guerreros Unidos.

Estas referencias fueron aportadas para esta columna por una fuente que tiene información de primera mano sobre la investigación y que pidió anonimato.



Cuando le consulto sobre la recepción de estos mensajes en la Covaj y si fueron compartidos a la Fiscalía o a los representantes legales de las familias, me explica que “los mensajes se entregaron a la Covaj desde abril de este año. Pero hasta agosto se los enseñaron a la Fiscalía, llevaron al testigo, yo creo, para cumplir una formalidad, pero todo ya estaba planchado para presentar el informe como la verdad histórica del presidente. La Fiscalía no hizo ningún análisis sobre esos mensajes. A las familias y a sus representantes se los enseñaron horas antes de presentar el informe públicamente, por lo que las familias no tuvieron tiempo para procesar esa información y no fueron advertidos de que no estaba científicamente probada”.



Entonces, ¿la Covaj analizó científicamente los whatsapps? Responde que “al interior de la Comisión hay un convenio de colaboración con el Centro GEO [Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.] quienes son de toda la confianza de Alejandro Encinas. Ellos se han encargado, desde que existe la Comisión en 2018, de ser una especie de peritos de la Covaj. Es preocupante que ellos no hayan analizado los mensajes de whatsapp que hoy están en duda, pero más aún, que si lo hicieron, los hayan validado”.



Dado que esta última respuesta no fue contundente, consulté a una segunda fuente que también ha solicitado el anonimato y al respecto de la verificación aseguró que el “Comité Científico Asesor [de la Covaj] se encargó de hacer las revisiones de los metadatos que si bien, nadie puede evidenciar su veracidad, de 154 eventos, 99 capturas de pantalla coinciden perfectamente con al menos 12 fuentes y 55 capturas solo tienen una fuente verificada hasta el momento”.



Hay voces que aseguran que los 5 militares que hoy están detenidos deben ser liberados toda vez que los mensajes de whatsapp han perdido legitimidad como prueba. Sin embargo, es importante diferenciar que la investigación de la Fiscalía y la investigación descalificada de la Covaj tienen efectos distintos en los tribunales: La de la fiscalía ya fue judicializada y contiene pruebas que nunca incluyeron los whatsapps; la de la Covaj, de acuerdo con la segunda fuente consultada “en este momento se encuentra en proceso de análisis periciales y de judicialización.”



La prisa de la Covaj por complacer a López Obrador tiene hoy al caso Ayotzinapa y a las familias, una vez más, en el peligro de una versión improvisada basada en el manejo de testigos por personas que no son el Ministerio Público, como le pasó a Tomás Zerón.



Resulta inevitable preguntarse si esta contaminación en las investigaciones es producto de la ingenuidad y necesidad de complacer al líder, o si es un acto deliberado para tirar por el caso por la borda.



