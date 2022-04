Tenista de 98 años juega el Mundial

Una de las historias fascinantes que ofrece un campeonato mundial es la del tenista ucraniano Leonid Stanislavsky . En Florida inició el Campeonato Mundial ITF de Super-Seniors, con más de 860 jugadores de cerca de 38 naciones, todos mayores de 65 años de edad, el cual tiene la presencia del tenista Stanislavsky, de 98 años de edad, quien jugará el Mundial en la categoría de 90 años y mayores. Leonid tiene la particularidad de viajar solo a los Mundiales, aunque a veces es acompañado por algún familiar o amigo.

En esta ocasión tan particular, Leonid tuvo que ser rescatado de la pensión donde vivía por su gran amigo norteamericano Dan Lobb, otro tenista Senior, quien se dio a la tarea de salvarlo de donde vivía en la ciudad de Kharkiv, salvajemente bombardeada por los rusos. Lobb no explica con detalle el tema del rescate de Leonid, pero lo llevaron en tren varias horas hacia Polonia, donde radica una de sus nietas. Esto sucedió a 10 días del inicio de esta absurda guerra.



Lobb se comunicó con el Comité Organizador del evento para inscribir a Leonid y jugar el Campeonato Mundial, para el cual se había entrenado con dedicación y entusiasmo. El Comité Olímpico de Estados Unidos, a través de Dragomir Cioroslan, uno de sus más connotados directivos, realizó la investigación correspondiente y ha confirmado que Leonid es el deportista más longevo en competir en un Campeonato Mundial.

Entrará en acción el sábado en Boynton Beach, Florida, y solamente competirá en individuales, pues Ucrania desafortunadamente no presenta equipo, al no tener a ningún compatriota tenista mayor de 90 años de edad que juegue al tenis, siendo lo más curioso que quien lo introdujo a este deporte fue un destacado gimnasta ruso que entrenaba tres veces a la semana en Kharkiv, la ciudad natal de Stanislavsky, quien obviamente no quiere saber nada de los rusos y dijo tener la fuerza necesaria para defender a Ucrania.

Leonid, a través de su gran amigo, destacó lo siguiente: “No deseo seguir ostentando el récord Guiness como el tenista de más edad, sino que invitar a todos los participantes a que sigan jugando este elegante deporte, que es un gran ejercicio y se puede jugar toda la vida. En su reciente visita a Mallorca, jugó al tenis con Rafael Nadal y fue una de sus más grandes satisfacciones. En Florida, estará rodeado de diversas figuras del tenis de antaño, quienes están felices de ver a Leonid en libertad y jugando este deporte en un Campeonato Mundial.

Por último, el español Carlos Alcaraz continúa dando de qué hablar y en Barcelona ganó el torneo de esa ciudad, venciendo a su compatriota Pablo Carreño- Busta, confirmando que este chico es el tenista del momento y que, a sus 18 años de edad, está entre los mejores 10 jugadores del mundo, siendo el gran protagonista del momento.

