Se sienten los cambios

Estos días, se ha empezado a escribir una nueva historia en el tenis profesional. Serena Williams ha anunciado su retiro y, a sus 41 años de edad y después de una carrera muy decorada por sus brillantes triunfos, muy polémica por sus acciones y sus intolerables conferencias de prensa, sus vestidos llamativos, deja un hueco, porque —sin lugar a dudas— es una gran protagonista del deporte femenil, quien trató de ser la máxima ganadora de Grand Slams, no pudiendo empatar a la australiana Margaret Smith Court; sin embargo, en esta época mediática, con constantes imágenes de televisión, radio, periódicos e internet, algunos aficionados la han considerado como la mejor tenista de todas las épocas.

En cambio, los periodistas y los mas escépticos cronistas de este deporte la reconocen ampliamente, pero no como la mejor, sino como una de las más grandes, y no solamente del tenis, sino del deporte femenil. Otro de los cambios paulatinos que se está dando es que Roger Federer ya no esté compitiendo, por estar recuperándose de las cirugías.

Mientras tanto, Novak Djokovic no ha podido jugar ni en Australia y ahora seguramente tampoco en el US Open. Rafael Nadal a últimas fechas se lesiona más seguido, y el cambio se siente por el surgimiento de Alcaraz, Sinner, Hurcakz, Zverev, Tsitsipas, y la consolidación de Daniil Medvedev como el indiscutible número uno del mundo.



El US Open será un torneo diferente, como lo ha sido el de Washington, ganado por un talentoso y bien portado Nick Kyrgios. Montreal en la ATP y Toronto en la WTA han mostrado nuevas caras y los grandes nombres empiezan a diluirse. Empezamos a conocer a nuevos protagonistas, teniendo una emocionante etapa, donde el tenis es menos predecible.

En Toronto, la brasileña Haddad Maia —de 26 años de edad— logra colocarse en las finales, estando ya clasificada entre las primeras 20 tenistas del mundo, después de su brillante actuación, venciendo a tenistas consagradas, para instalarse en la final. En Montreal, el polaco Hubert Hurcakz —de 25 años de edad— está entre los primeros 10 del mundo y venció a varios tenistas del momento, incluido Nick Kyrgios.

Puedes leer: "Red Bull considera que la temporada de Checo Pérez “ha sido sólida, pero con mala suerte”"

Por último, México continúa sin contar con representantes en el US Open y en la última lista de tenistas latinoamericanos no aparece ninguno ni siquiera entre los primeros 450 del mundo, muy lejos de tener acceso a un torneo importante de calificación de la ATP, ni se diga a los de Grand Slam.

Solamente se ve en el horizonte a dos tenistas de 17 años de edad que prometen, como Rodrigo Pacheco —de Mérida, entrenado por Alain Lemaitre— y Luciano Alcocer —de Querétaro, entrenado por Leo Lavalle—.

En las mujeres, con su capitán Agustín Moreno, el panorama es mejor, pero aún lejos de poder estar en los Grand Slams. ¡Vamos! Mientras México no tenga torneos ITF con puntuación en los clubes de tenis de toda la República, difícilmente surgirán figuras.

[email protected]