Juntos es mejor

Ha terminado la temporada internacional de tenis en este accidentado calendario 2020, en el cual hemos visto diversos intentos por unificar a dos organizaciones del tenis profesional, la WTA y la ATP, uniendo nuevamente los torneos de hombres con los de las mujeres, como era en antaño. Micky Lawler, la presidenta de la WTA, manifiesta que sería una gran idea esta unificación, pero comenta que el principal problema es la distribución de los premios. Los hombres, por su lado, reaccionan como caballeros que son, manifestándose a favor de esta unión.

Sin embargo, el problema existente -tanto en hombres como en mujeres- es que algunos jugadores están en contra de una repartición equitativa de premios. Novak Djokovic está a favor de una distribución más equitativa para los jugadores que no están muy bien clasificados, mientras que Roger Federer y Rafael Nadal defienden la distribución de premios que hasta ahora existe; sin embargo, como es de suponer, el grueso de los jugadores de la ATP desean la distribución más equitativa, quitándole dinero a los primeros del mundo, quienes -además de los grandes premios- se llevan la mayor tajada del pastel, en cuanto a patrocinios se refiere.

Las mujeres presentan el mismo problema que los hombres, ya que solamente las primeras de la clasificación ganan el suficiente dinero para mantener el difícil ritmo de vida y altos costos de viajar, entrenar y subsistir, en el mundo profesional. Por lo pronto, tendrán que ponerse de acuerdo entre los jugadores para poder seguir avanzando en las pláticas de unificación.

Y hablando de unificación, sería increíble que también pudiera existir ésta entre todos los grupos que manejan al tenis alrededor del mundo. Imagínense todo lo que pasa por las cabezas y los diferentes intereses que existen entre todas las federaciones, asociaciones, medios de comunicación, dueños de instalaciones tenísticas, patrocinadores, etc. Todos, absolutamente todos, pelean por sus propios intereses y, de alguna forma, lo entendemos; sin embargo, si el objetivo común fuera el de promover al tenis a corto y a largo plazo, otro sería el resultado y contaríamos con más participación de tenistas alrededor del mundo.

Puedes leer: "La envidiable terquedad de Checo Pérez"

El tenis, desafortunadamente para unos y afortunadamente para otros, se hizo profesional y perdió un poco de su encanto y camaradería. Ahora, la mayoría de los jugadores no ven más que por ellos, olvidándose de lo mucho que el tenis les ha dado. Si ellos no aportan y no ceden en algunas cosas, el tenis no irá más que en decadencia, ya que -con los intereses creados de tantas agrupaciones que desean obtener más y más beneficios económicos- se ha hecho casi imposible que los jugadores cuenten con los recursos económicos para que puedan asistir a los diferentes torneos.

Como hace algunos años, Jimmy Connors comentó a un joven tenista: "¿Qué pasaría si los primeros jugadores del mundo no contáramos con jugadores a los que les pudiéramos ganar en las primeras rondas?. Exacto, no habrían torneos y el tenis no sería el mismo". Recordemos todas las organizaciones que tienen que ver con el tenis: ITF, WTA, ATP, federaciones, asociaciones, dueños de instalaciones deportivas, profesores, agrupaciones, ligas, gerentes de clubes, medios de difusión, fabricantes de ropa y organizadores de torneos, entre otros, además de los propios tenistas.

Bien, todos tratan de promover el tenis de alguna manera, pero -desafortunadamente- casi todos lo hacen con el fin de obtener un beneficio económico y cada quien jala para diferentes lados, lo cual es entendible; sin embargo, deberían unirse para trabajar hacia una misma causa, la de beneficiar al tenis y ayudarse los unos a los otros, recordando siempre que el sol sale para todos.

¡Vamos! Juntos sería mejor, pero con tantas mentes dirigiendo al tenis y cada una con sus propios intereses, se hace difícil, al menos en un futuro próximo, ver la unificación de la WTA y la ATP, así es que mejor disfrutemos los torneos de Grand Slam, que son los únicos capaces de lograr esa unión.

[email protected]