El deporte exige mejor arbitraje

El deporte, tanto amateur como profesional, ha tenido una enorme transformación, al estar más expuesto a la televisión. El arbitraje es un componente vital en el éxito de un evento, en la credibilidad de una Liga; sin embargo, es un aspecto que no se toma en cuenta cuando se organiza un evento.

Muchas Ligas utilizan las repeticiones para juzgar la inmediata decisión del árbitro, ahora auxiliada por la tecnología, siendo su función principal evitar errores graves. La profesionalización del arbitraje es una necesidad imprescindible. Las Ligas, federaciones, eventos, torneos de cualquier disciplina, con un buen arbitraje otorgan seriedad al evento.

Los jueces requieren de formación, con base en preparación, experiencia y entrenamiento, además de contar con agrupaciones que organicen y preparen a las personas que desean serlo. Hace mucho tiempo, escuché que el mejor árbitro es el que no se nota, y —bajo ese tenor— aprendí que el mejor analista en los medios de comunicación es el que señala con base a su conocimiento.

El futbol continuamente es cuestionado por el arbitraje, porque tiene mucha exposición y análisis de cada partido, de cada jugada. Aunado a eso, a veces es comentado —lastimosamente— por exárbitros. En el balompié mexicano, tanto el árbitro de cancha como los del VAR, necesitan aún más capacitación, personalidad y carácter, pues desafortunadamente tardan mucho en tomar decisiones que rompen el ritmo del encuentro, así como distraen la atención del aficionado.

Las Ligas como la NFL, la NBA y el beisbol de las Grandes Ligas, entre algunas otras, tienen sus propias escuelas y comisiones de arbitraje bien fundamentadas. El tenis de la ATP, WTA, ITF y USTA, tiene su sistema más limitado cada día, creando lagunas que son aprovechadas por algunos jugadores y eventos, siendo estas decisiones avaladas por las instituciones que no han sabido —o no han podido— crecer al ritmo del propio deporte, permitiendo a las estrellas hacer lo que se les antoje, por lo que la gran mayoría de los árbitros carece de carácter para enfrentar a las estrellas.

No podemos olvidar que los árbitros necesitan capacitarse, prepararse primero, y que sus organizaciones deportivas los consideren profesionalmente y les den suficientes eventos. No olvidemos que ellos son los jueces y que sus decisiones no deben estar influenciadas por los mezquinos intereses de sus organizaciones. ¡Vamos! Esto se lo digo a Pedro, para que me escuche Juan.

