1. Novak Djokovic se muestra en gran momento y el hecho de estar invicto en 2020, de ser el Número Uno de la clasificación mundial, de estar ampliando su ventaja en puntos sobre Nadal y Federer, de estar buscando su título # 18 de Grand Slam y acercarse a uno de Nadal y a dos de Federer y de cuidar los intereses del tenis tanto como jugador como líder de los jugadores y ahora de las jugadoras habla bien de uno de los más grandes tenistas de la historia en férrea competencia con Nadal y Federer. Nole tiene presión de ganar este torneo, pues al no estar Federer y Nadal ha quedado como super favorito, situación nada cómoda teniendo enfrente a la juventud encabezada por Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Alex Zverev y Matias Berrettini

2. Serena por su parte luce fuerte y con muchos deseos de poder conseguir su título # 24 de Grand Slam. La televisión y los medios, al igual que muchos aficionados la tienen como favorita, pero tendrá que luchar contra varias jugadoras jóvenes y con su condición física y sus nervios.

3. El regreso de Andy Murray, a sus 33 años y con dos intervenciones quirúrgicas de la cadera llaman la atención del profesionalismo y la entrega del escoces. Aún no luce en la forma física a la que nos tenía acostumbrados cuando ganó 4 títulos de Grand Slam, dos medallas de oro olímpicas y una Copa Davis con su equipo de la Gran Bretaña. Andy, gane o pierda es un campeón en toda la extensión de la palabra y un ejemplo a seguir.

4. Kristina Mladenovic, quien fuera la novia de Dominic Thiem, al igual que Karolina Pliskova, ambas ya eliminadas del singles del US OPEN tienen su carácter y explotaron contra el Comité Organizador del torneo y sus protocolos de salud y seguridad, así como las constantes pruebas de COVID 19. Tanto Mladenovic como Pliskova dijeron que se sienten secuestradas y como en una cárcel.

5. Este US OPEN nos esta mostrando la confirmación de nuevos nombres tanto en mujeres como en los hombres y desean a toda costa dar el paso ganador y colocarse como ganadores de Grand Slam. Tanto Djokovic como Serena harán su mejor esfuerzo para no permitir a la juventud quitarlos de su larga carrera de triunfos. En las mujeres, Naomi Osaka, Sofia Kenin ya saben lo que es ganar un Grand Slam y en los hombres solo figura Djokovic y Marin Cilic en el draw como ganadores de Grand Slams y el croata Marin Cilic, aunque esta en la tercera vuelta, ya no es el mismo de hace algunos años.

Lluvia, calor y humedad se espera en Nueva York para el fin de semana y muchas emociones y sorpresas.

