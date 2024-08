Por fin llegó el día en que México tuviera una mujer en la presidencia. Pero ¡Lástima Margarito! Pues tanto por su calidad humana como, por la forma en que llegó, no es algo que pueda enorgullecerlas. Veamos porqué. Para que el “Dedo Supremo”, otorgue algún puesto en su jauría depredadora, exige 90% lealtad y 10% sumisión o viceversa. El historial, la preparación, la eficiencia y otras características no importan lo más mínimo. La honestidad, menos, pues si son corruptos tiene de donde “agarrarlos”. Solo la obediencia ciega cuenta. Los que se supone enterados dicen, que el hecho que la hizo, “ganarse” la candidatura, fue la traición a su esposo, pues, así le demostró que su lealtad es hasta la ignominia.

Para empezar, hay señales que hacen sospechar que es búlgara. De “estudiante” fue agitadora universitaria, de esas que exigen absurdos. Luego, continuó su perfeccionamiento comunista en la institución globalista Rockefeller. Como responsable de la CDMX, solo demostró su gran ineptitud y su impunidad al causar la muerte de 26 pasajeros del Metro, por desconocer el significado la palabra “mantenimiento”. Luego, antes del tiempo establecido, el “Dedo Supremo”, la ungió candidata, después de una supuesta “competencia”. Como la lana del erario es abundante, sembró el país de costosos espectaculares, con los cuales, sobrepasó ampliamente el tope de campaña. Y esos espectaculares, resultaron lo mejor de su campaña, pues su pobre oferta básicamente se circunscribió a pregonar que continuaría el 2º piso de la catastrófica 4ª Trastornación y a alabar, a su Señor; quien, a lo largo de seis años, ni siquiera pudo llevar a buen término sus tres obras emblemáticas y solamente está causando infinidad de daños. En sus escasos, fríos, desolados y adormecedores mítines, además, de esa “amenaza”, hizo algunos ofrecimientos pobres, intrascendentes o irrealizables y promovió intensamente el voto por sus compañeros candidatos a legisladores, para tener mayoría calificada en el Congreso y así poder cambiar la Constitución, (al gusto), como si esta fuera la necesidad más urgente del pueblo.

Lo fuerte de su campaña se realizó desde la Mañanera. Ahí fue promocionada, mientras su oponente era atacada y agredida. Esto fue su salvación, así evadió a alguien que la superaba ampliamente. Si bien, inspiraba desconfianza a muchos, fue una extraordinaria candidata. Conectó excelente con la ciudadanía, mostró cariño y solidaridad sincera con los necesitados. Era espontánea y hablaba con verdad, no se le atrapó en mentira. Presentaba proyectos viables para resolver urgencias locales. Ofrecía en forma creíble combatir los problemas que más afectaban y causaban sufrimiento; como la creciente inseguridad y las violaciones a los derechos humanos. En fin, fue una candidata tan aceptada, que ahora, que hay ciudadanos reuniendo y contabilizando actas, están encontrando que, efectivamente ella Triunfó. Si no fuera por el gigantesco fraude, hoy, ella sería la Presidenta Electa.

Este megafraude, se realizó gracias a que el “Dedo Supremo”, mañosamente arregló que el INE fuera presidido por una mujer que tiene como una decena de familiares cercanos, trabajando en gobiernos del PRIAN Moreno y, de desobedecer, podrían ser despedidos. Luego, para controlar al TRIFE, encargado de recibir las inconformidades, investigarlas y emitir el fallo definitivo; la historia es más o menos la siguiente. El Senado, por órdenes suyas, mañosamente mantenía incompleto el número de magistrados requeridos. Mientras tanto, estaba integrado por un presidente y dos magistrados. Estos se rebelaron, el presidente acorralado renunció y así, Mónica Soto lo reemplazó.

Hace años, (Mario Maldonado de El Universal), publicó que, la UIF, que ahora es utilizada más para hostigar enemigos y buscar colas que pisar, para torcer brazos donde sea necesario; encontró que Mónica, su papá, su hermano César y su esposo, habían incurrido en malversación de fondos y financiamientos irregulares. Su padre, Eligio Soto, siendo Delegado de la Procuraduría Agraria de Baja California Sur y su hermano, (quien

también se dedicaba a encabezar invasiones de predios), líder municipal del PRI en los Cabos, estaban involucrados en un despojo de 425,000 hectáreas en zonas ejidales del estado. Que habían erigido una estructura financiera para apropiarse y comercializar esos terrenos. (Solo a peso el metro representan $4,250’000,000). 300 ejidatarios los acusaron por despojo y tráfico de terrenos ejidales y comunales. Además, a ella, le encontraron depósitos en efectivo que, pudieran estar ligados a esta operación e irregularidades patrimoniales por la adquisición de bienes inmuebles por diversas partes del país en 2020. Igualmente encontraron que su esposo, Miguel Leonardo Díaz Cuevas, artista plástico, que no declaraba ingresos, había recibido más de $3’000,000, entre 2015 y 2019. Pero a la UIF de Pablo Gómez, ya se le “olvidó” el caso y nunca se le volvió a mencionar, ni en la prensa vendida o presionada. Menos por los partiditos de “oposición”. Tampoco tocaron al hermano, ni a Don Eligio. Es más, a este le dieron trabajo en la SCJN, como asesor de la servil ministra pirata Jazmín Esquivel. Por eso, aun cuando el tribunal, apegado a los hechos y a derecho, se atrevió a dictaminar 109 infracciones y 75 sentencias contra el ilegal y verdadero “Encargado de Campaña” de la “Corcholata”, luego se las tragó tranquilamente, aunque de acuerdo a la Ley, fueron razones más que suficientes para anular la elección. Y así, al más puro estilo socialista, se coronó este “megafraude” contra la democracia y la libertad. Mónica se enfrentó ante dos opciones: jalas o jalas. Y jaló. Por eso, ignoró el cúmulo de violaciones presidenciales, del narco y de otros, (Francisco de la Torre demostró con pruebas, que el PRIAN Moreno gastó al menos $85,000’000,000, cuando lo autorizado para campaña eran $500’000,000. De ser verdad eso, sobrepasaron 170 veces el tope), para entregarle su deshonrosa e ilegal constancia con una enorme sonrisa de oreja a oreja.

Y la cereza del pastel. Mientras a los ministros de la SCJN YSQ, los ataca injustificada y ferozmente, porque tienen el atrevimiento de apegarse a la Constitución, cuando ya la Ley no es la Ley, y, como el amor con amor se paga, no habían pasado 24 horas del “favorcito”, a los ministros cómplices del TRIFE, los premia prolongándoles por sus pistolas, su mandato hasta 2033. Para ello, con descarado cinismo les ordenó a sus serviles diputados, que les regalaran tres años más de hueso y terminen su labor, junto con los que ingresarán en 2027. Fue un intercambio; un “carpetazo” por un certificado fraudulento e ilegal. Mas descaro no puede haber. Esto “requetereconfirma” desde otro ángulo, que fue un gigantesco fraude electoral. Esto es verdaderamente nauseabundo y criminal.

Total, a fin de cuentas, este fraudulento “logro” no es algo que pueda enorgullecer siquiera tantito a las mujeres. Menos, si agregamos que otra mujer, a la que el destino le ofreció la oportunidad de pasar a la historia como la abanderada del movimiento social que defendiera la democracia, falló en forma lamentable y desconcertante. Desertando, de alguna forma, se convirtió en cómplice del fraude, ya que ocasionó que muchos ciudadanos decepcionados abandonaran la lucha. Además, es notorio, que la mujer de esta ilegal constancia, será la “Presidenta” en papeles, pero, quien “mandará” realmente será un macho “heteropatriarcal”, tiránico, insensible, vil, ególatra, hipócrita, clasista, incompetente, vengativo, ignorante, inculto, megalómano, mentiroso, siniestro y demás, a quien por años ha estado apoyando servilmente y, pretendiendo emularlo, lastimosamente imita; demostrando que carece totalmente de dignidad y una autoestima por los suelos. Para colmo de males, se ve insensible, despótica, mentirosa, gélida, soberbia, mal educada, inepta, sin carisma, jacobina, perversa, en fin; una mujer muy alejada de las cualidades que conforman la grandeza y ternura femeninas. Lástima, ya dos mujeres nos fallaron. Una, torpemente abandonó la lucha por el país y la otra, además de los daños que ya causó, amenaza continuar la perniciosa 4ª Trastornación. Las mujeres tendrán que hacer algo, para impedir que esta Presidenta ilegal, las haga quedar mal. ¡Mujeres: ahí deben!