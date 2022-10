El negro panorama de México cada día se nos ennegrece más

Muchos mexicanos, prácticamente, a partir del 1° de julio de 2018, todos los días amanecemos con el temor de que mala noticia vamos a recibir en la peligrosa mañanera. La primera terrible puñalada, no tardó y antes de que iniciara el nuevo sexenio, nos anunciaron de que sería abortada la construcción del NAIM, que ya llevaba un buen avance. Esto, además de que fue un golpe mortal a una fabulosa oportunidad de desarrollo, representaba un brutal y criminal despilfarro de recursos, cosa que no hubiera aprobado ni un chamaco de prepa, (claro con un plan de estudios, anterior al de la “Desreforma Educativa”, ya que esta solo generará retrasados). Este gran proyecto se elaboró a consciencia durante veinte años de estudios de las ciencias requeridas para determinar el lugar y demás exigencias, de un aeropuerto de clase mundial, que resolvería los problemas del tráfico aéreo de la CDMX y sería un detonante para el turismo y el comercio. Es decir, por el capricho de un solo individuo, se dio al traste con una obra de excelencia, que daría un fuerte impulso al desarrollo y prestigio nacional. Lo que fue una burrada que ocasionará por años perjuicios de dimensiones incalculables.

Tan fue buen proyecto, que de entre 1,400 proyectos de todo el mundo, un jurado, que ha de haber sido neoliberal, conservador, clasista y “adversario del régimen anterior”, le otorgó el Premio de Arquitectura, Construcción y Diseño 2021, “Rethinking The Future”, en la categoría transporte. Pero para la ignorancia y necedad presidencial, fue algo que había que cancelar. Y solo de lengua, sin pruebas declaró teatralmente que había corrupción. Y de un día para otro, sobre las rodillas, de forma irresponsable y perversa, optó por mejor ampliar un incomunicado aeropuerto militar, en el cual el feo Calderón había plantado un estorboso cerro. Y para darle un barniz de “democracia” y aparentar que él, hace lo que el pueblo manda luego, ordenó una encuesta amañada hecha con las patas. Es absurdo que haya pesado más el voto de una masa manipulada, que en su gran mayoría nunca había puesto, ni jamás pondrá, su pie en un aeropuerto, que años de trabajo de un grupo de expertos en la materia. Y es que con eso de que aborrecemos la ciencia y que cualquiera puede construir un aeropuerto, no importa quien decida. Y así, por los d’stos de uno, que no tiene ni la más remota idea sobre asuntos aéreos se parchó con desproporcionado desatino del triste y solitario “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, que de internacional solo tiene el nombre. El cual, al usual estilo de la 4T, fue inaugurado sin terminarse. Y aunque le dueños de las rodillas y proyectista, cree que es el mejor de Latinoamérica, resultó una risible “central avionera”, que ni siquiera cuenta y según algunos conocedores ni contará, con el permiso de las autoridades internaciones correspondientes. Y como muchos preveían, en promedio solo atiende doce vuelos al día, será para que no se desgaste con el uso, es un aeropuerto con un astronómico costo por aterrizaje. O sea, toda una sandez por el lado que se mire.

Para colmo de males, este irresponsable y criminal despilfarro de recursos, nunca debió haber sucedido, ya que fue un gasto incomprensible por dejar de hacer, ya que se pagó una penalización por incumplir los contratos con los constructores y se desperdiciaron los materiales y el trabajo invertidos en la obra abandonada, más el costo del parche mal pegado con su correspondiente dosis de corrupción del bienestar. Lo peor es que esa una gran obra no nos hubiera costado un solo centavo. O sea, cosa nunca vista y digna de aparecer en los anales de la estupidez humana. Se pagó una fortuna para no tener aeropuerto y otra para ampliar una inadecuada instalación militar, que no servirá de nada al problema que hubiera quedado solucionado por muchos años con la obra estúpidamente abandonada. Esto es todo un tema que, se puede llevar páginas y páginas. Cabe agregar que esta bobada constituye el primer fracaso de las tres inútiles obras emblemáticas de este fatal sexenio y un muy serio desprestigio nacional. En el extranjero han de creer que los mexicanos somos unos pobres imbéciles por permitir tan irracional aberración.

Pero la caprichosa suspensión de esta obra en proceso, que iba a convertirse en una exitosa instalación de primer mundo que además de resolver el grave problema aéreo, traería grandes beneficios al desarrollo turístico, comercial y económico, así como disminución de la pobreza, a la postre resultó un mal augurio y un claro anuncio de lo desastroso que sería este sexenio. Y este primerizo acto presexenal se convirtió en el banderazo de salida, para una infinidad de acciones que pareciera emergidas del capricho, la corrupción, la ignorancia, la mentira, la ineptitud, la soberbia y otros móviles afines, entre los que florecen la crueldad y la maldad. Para muestra basta un botón. A los niños con cáncer se les despojó de sus medicinas.

Y luego de cuatro años constatamos que la amenaza venía en serio y que aquella puñalada, apenas sería la primera mala señal, ya que a la fecha los daños acumulados conforman una lista, tan extensa, que los 19 gruesos tomos de la Enciclopedia Británica apenas le quedarían en calidad de breve prólogo. Lo preocupante del asunto, es que todavía no hay una sola acción buena real que se pueda decir de este mandato. Todo esto, sumado a la necia e insensible actitud presidencial, tiene muy inconforme y temeroso del futuro a un sector importante de la población. Ya que hoy el Poder Legislativo es en buena medida, un simple apéndice del Poder Ejecutivo y, pareciera que el Poder Judicial ya está convertido en su cómplice. Y hoy, con eso de que la Ley ya no es la Ley, atentando contra la Constitución y disposiciones de algunos organismos internacionales, el presidente, que de candidato reprobaba con pasión la militarización, otra vez, cambió de opinión y hoy está afanado en militarizar ilegalmente al país a como dé lugar, tal como lo hacen las peores dictaduras.

Lo grave del caso, es que el pretexto para militarizar a una nación sería; que fortalecería la lucha contra el hampa, pero aquí no se necesitan soldados para enfrentarlos, como no somos iguales; para “combatirlos” y agradecerles sus aportaciones, se implantó la original estrategia de atacarlos con abrazos y, también, con libros. Y para esta clase de táctica, no se requiere de fuerzas armadas con armas, con que estén armadas con tolerancia, amor y comprensión, es suficiente, ya que, para el presidente los forajidos son seres humanos, que no se pueden tocar ni con el agresivo pétalo de una rosa. Aunque si puede quitarles sus medicinas a los infantes con cáncer. Por esto los militares no pueden usar sus armas contra tales humanos. Circulan videos en donde se ven soldados vergonzosamente correteados por narcos o siendo blanco de su burla. Se supone que eso, para un militar de verdad, es una humillación y una injuria inaceptables. Además, las, alguna vez heroicas, fuerzas armadas, han caído tan bajo, que a algunos les salió lo aspiracionista y aspiran a bastante más que el par de pantaloncitos y camisitas. Para su desprestigio, cayeron en brazos de la corrupción y embrujados por el “negocito” de controlar aduanas, puertos marítimos y aéreos, construir sin rendir cuentas y otras lucrativas actividades. Por esto, es difícil esperar que los militares hoy sean leales a la patria, ya que les mucho más conveniente proteger al que les brinda tan excelentes “aportaciones” y así, evitar que llegue otro gobierno que les pueda quitar sus minitas de oro y hasta los encarcele.

Además, mientras con una insensibilidad escalofriante se les están recortando recursos a sectores vitales o sensibles, que en especial apoyan a los pobres, como el de la salud, la educación y otros más, mientras se derrocha a manos llenas con un alto grado de corrupción, sin austeridad republicana, ni pobreza franciscana, en otros como las “prioritarias” campañas electorales y las tres obras capricho, que el sentido común dice que acabarán siendo un monumento a la necedad e irresponsabilidad de este sexenio. Ya quedó plenamente comprobado, que el AIFA, conocido como “CHAIFA”, es una triste e inservible “terminal” de quinta, que ni siquiera el que la mandó construir utiliza. Un Tren Maya, que es otra obra hecha sobre las rodillas o con las patas, que perjudica y enoja a los mayas por los graves e irreparables daños que está causando a su selva. Además, una vez más se está imitando a Chávez, ya que también a él, se le ocurrió iniciar la construcción de un tren que, según él, conectaría a Caracas con todo el país, pero quedó en rieles y estaciones fantasma. Queda pendiente saber cuáles serán los fantasmas del Tren Maya. Y de Dos Bocas ni hablar, todo pinta, que, aunque ya fue solemnemente inaugurada, jamás refinará un solo litro de gasolina y quedará como otro monumento al dinero tirado a la basura. Además, costará mucho más de lo presupuestado, porque las “rodillitas planeadoras” en su ignorancia solo cotizaron una parte.

Los muchos problemas que teníamos y los nuevos están multiplicándose. La violencia, ya mata a más seres que la guerra de Ucrania. El número de pobres está creciendo. El PIB, que no mide la felicidad, va para atrás. Se están perdiendo empleos. La inflación ya arrancó. La poca democracia está desapareciendo y otros males más. Para colmo, el hampa, con su patente de corso, cada día amplía sus recaudaciones y se descara más. Un meme nos dice que los derechos de piso y otros pagos al narco, se podrán realizar en el Banco del Bienestar. Y lo más grave de todo, es que a pesar de que estamos viendo cómo cada día el país y sus instituciones se hunden y nos anuncian un miserable futuro bajo una cruel dictadura y no hay una reacción acorde ante tales males y amenazas. Y eso que hay muchos que están espantados por lo que les espera a nuestros hijos y nietos. Faltan reaccionarios. Y esto nos acusa a todos. ¿Dónde están los empresarios, los padres de familia, los estudiantes, los intelectuales, los jerarcas eclesiásticos, las mujeres, los ciudadanos, los desempleados y otros afectados?

De los casi inútiles y decepcionantes partidos políticos, ni hablar. La sociedad y cantidad de informadores de los no chayoteados, llevan meses preguntando por ellos y estos no aparecen por ningún lado. No cabe duda que hace falta un opositor como el de 2018, pero más fino y con palabra de honor. Aquel opositor fue tan, pero tan efectivo que sus videos y declaraciones de aquellos tiempos, hoy todavía tienen vigencia y se pueden usar para exhibir y exigir al presidente que “cambió de opinión” y hace justo lo contrario de lo que ofreció. De verdad que es incomprensible, que un pueblo ante tal riesgo, salvo honrosas excepciones, permanezca con los brazos cruzados.

Menos mal, que una parte del electorado y los partidos, ya se dieron cuenta, que para enfrentar tal calamidad y poder ganarle al poderoso y mañoso partido propiedad del presidente, el cual tiene una enfermiza aceptación, que usa estrategias electorales priistas actualizadas, que indebidamente usa a su antojo los recursos públicos, y como la Ley, ya no es la Ley, hace lo que se le ocurre, que está tratando de con el INE, solo existe una posibilidad: que los partidos no alineados unan sus fuerzas. De entrada, esto es inconcebible y riesgoso. El PRI, va en picada, ya que una buena parte de sus miembros emigró a MORENA, o Neo PRI, y es poco confiable. El PAN abandonó los principios que le daban fuerza y razón de ser. Un PRD muy pequeño y con fundamentos opuestos a los del PAN. El PRI y el PAN siempre han sido adversarios y ambos con problemas de dirigencia. Y en estas condiciones, con el temor de que cualquier día el PRI fallara, empezó a tejerse una alianza, pero como, con el apoyo de la ciudadanía, logró impedir reformas dañinas y algunos otros resultados alentadores, despertó cierta esperanza en buena parte del electorado. Lo que provocó que el presidente buscara la forma de tronarla. Como los políticos en infinidad de veces nos han demostrado con sus acciones que hay basuras con grandes “colas que les pisen” y que la patria les vale “matria”, la alianza es frágil. Cabe recordar el pacto entre el presidente anterior y el actual, en el que se acordó que uno, aún traicionando al candidato de su partido, le ayudaría al otro a llegar, a cambio, de quedar impune. Esto es una vil traición, pues como alguien dijera: “el presidente se entera de todo”, por lo que sabía perfectamente a qué clase de persona le estaba entregando el país y que proyecto tenía. Pesó más asegurar su impunidad, que el bien de toda una nación que alberga a casi 130 millones de seres. Y nos dejó un terrible mal.

Sin embargo, aunque con desconfianza, muchos electores teníamos la esperancita de que por fin los partidos pensarían un poco más en la patria y menos en sus intereses personales y que accederían a agruparse en una alianza seria para defender a la patria del enemigo interno. Parecía que con tumbos ahí iba. Pero al parecer, luego de meses de asedio contra la alianza, el presidente logró darle un buen golpe, al doblar, y bien doblado al discutible líder de PRI, por su larga “cola” y que, reforzara lo Moreno y la traicionara y dividiera al PRI, poniendo a sus diputados fieles a alargar la repudiada militarización tal como la necesita un aspirante a tirano.

Estudiosos de la política, estiman que el presidente, aún con sus atroces “corcholatas” y del rechazo de muchos, tiene muchas posibilidades de ganar en el 24. Que la única forma de derrotarle, sería una alianza inteligente y patriótica, cosa que, por los liderazgos, uno inepto, porque tal vez nadie le ha dicho que lo Cortés, no quita lo valiente o porque carece de dos elementos que caracterizan al varón y el otro traicionero con cola, que tiene seguidores, puede que no se dé. Una vez más los políticos, tanto en el poder como en la oposición, nos demuestran, que, aunque los necesitamos, no podemos confiar en ellos, al menos no en todos. Y como dicen que en política no sucede nada hasta que sucede. A lo mejor con esta traición, salimos ganando, algunos traidores ya se pasaron al otro bando. Pero pase lo que pase con esta traición, tenemos que vencer la apatía y que el grueso de los ciudadanos recurramos a nuestro conservadurismo, aspiracionismo y amor a la patria para reaccionar. Necesitamos encontrar políticos honestos, o en el peor de los casos, conformarnos con los menos “piores”, y así, ciudadanos activos y con peso, unidos con los políticos que encontremos, pero que sirvan de algo, trabajemos para liberar a nuestra patria del enemigo que se nos coló hasta la cocina, duerme con nosotros y apunta a que va a dejar las traiciones de Santa Anna, como simples travesuras de un chamaco malora, pues, con eso de que no me vengan conque la ley es la ley, la Constitución ha quedado en calidad de letra moribunda y solamente ha causado serios perjuicios, daños y amenazas y nada, pero nada, absolutamente nada rescatable. Todos los presidentes anteriores aún los peores, aunque predominaron los males algún beneficio dejaron. Para luego iniciar la reparación de los daños que nos está ocasionando para que podamos que podamos entregar con orgullo a nuestros hijos y nietos, un México medio madreado, pero ya libre del peor enemigo al que ha enfrentado en su historia y puedan dedicarse a buscar buenos políticos para que juntos se pongan trabajar para reconstruir lo destruido y encaminarlo a la grandeza que no debió de haber perdido.

Ciudadano mexicano