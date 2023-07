Continuación del refrescante fenómeno Xóchitl

Con su mala entraña, el jefe de campaña y dueño de MORENA, nos hizo el enorme favor de catapultar a Xóchitl, muy posiblemente, hasta la presidencia, con lo cual gobierno y sociedad tendremos la oportunidad de erigir un país con una democracia de vanguardia. Esto es genial. Nunca antes, los partidos habían sido sobrepasados por la sociedad, y ahora el 13/XI y el 26/II quedaron a la cola y ahora, si ella llega a la presidencia, tendremos una excelente oportunidad para meterlos al orden y construir un país modelo. Claro que “no son enchiladas”. Es sumamente difícil, pero posible.

Para ello es indispensable una mayor reacción social. Al parecer ya tenemos al líder que nos “lidereará”. Un líder auténtico difiere mucho del caudillo. Aquel es carismático, de elevada calidad moral, sensible, capaz, razonable, lógico y demás características requeridas para la buena gobernanza. Y lo increíble es que nos lo proporcionó “Su Alteza Distintísima”. Al catapultar realizó la segunda acción buena del sexenio. (La primera fue lograr que un sector social reaccionara en su contra). Muchas gracias, le agradecemos que, con su falta de palabra honorable, nos consiguió una buena candidata y nos devolvió la esperanza.

Parece que Xóchitl, es un ser humano sensible, cosa que no sucede con “Nuestro Becario de Palacio”. El hecho que, de niña, tuviera tantas carencias y descalza vendiera gelatinas, sufriera un padre alcohólico y los embates de la pobreza, en lugar de traumarla, acomplejarla o llenarla de resentimientos, le ayudaron a desarrollar un espíritu de lucha, un corazón sensible y solidario, un carácter valiente y combativo, lo que la ha llevado a triunfar donde se para. Por eso ahora es una ciclista clasista.

No hay candidato perfecto. Estimo que este arroz tiene dos prietitos. Confiesa que está de acuerdo en que se asesinen nonatos en el vientre y aprueba al movimiento LGBTTQYIOWRNB y letras pendientes. Claro que no lo dice así, pero eso se entiende. Argumenta que se debe respetar la decisión personal de las mujeres. El problema está en que, la naturaleza determinó que el cuerpo femenino al embarazarse, albergue temporalmente al cuerpo de su hijo. Como se trata de dos personas, cada una, tiene derecho a tomar sus propias decisiones, y más, si se trata de vivir o morir.

Cómo es, dudo mucho que aceptara que su madre decidiera por ella, si nacía o no. Desgraciadamente en el mundo abundan gobernantes que permiten que se viole este primer derecho humano, sobre el cual se asientan los demás. Si no hay vida no hay derechos. Y esto no es religión.

Igualmente, ha manifestado cierta simpatía por el LGBTTQDCXWUZQ. El problema es que, tanto la promoción del asesinato de nonatos, como el movimiento LGBTTQHKLZKVX, junto con otros, son movimientos desestabilizadores mundiales patrocinados y financiados globalistas psicópatas, de quienes “Su Alteza Desigualísima” es pelele. Ella es inteligente y si medita bien el tema, podría reconsiderarlo. Ya lo ha hecho. Era trotskista, pero ahora es empresaria. El hecho de que un estadista desconozca el derecho más sagrado del ser humano, es aterrador. Pero a pesar de estos prietitos, es mucho más lo bueno.

Vivimos un fenómeno único. Por fin el pueblo se ha manifestado y por primera vez tiene la posibilidad de poner a su candidato. Los partiditos, están tan mal, que quedaron rebasados. De

hecho, ella fue la primera sorprendida. Pensaba en la CDMX. Fue el pueblo solito quien, se alborotó y la está aclamando. Si el clamor popular sigue como va, derrotará a los partiditos, al abstencionismo, al fraude, la guerra sucia y demás obstáculos que se interpongan y será nuestra presidente.

Por el histórico mal comportamiento de muchos políticos, muchos electores rechazan candidatos políticos. Y ella no lo es. De hecho, no quería un puesto gubernamental, estaba enfrascada con su empresa. La buscaron. Dos veces los mando a volar, insistieron, hasta que Fox le rogó y aceptó, pensando en el bien colectivo.

Ella es diferente. Hace años, mi mejor amiga, tuvo oportunidad de verla en acción con los campesinos yucatecos, entrándole, con su clasismo, a trabajar al parejo de ellos. Y esto en lo obscurito, sin reflectores y ni cámaras. Efectivamente ama a los pobres, no para multiplicarlos, sino para aliviarles su pobreza. Ella sabe lo que duele. Aunque tuvo oportunidad, no se hizo “autoaportaciones”, ni recibió sobres amarillos. No tiene ni un “minirabito”, que pisarle. Su miseria le sirvió para valorar al dinero en su real dimensión y no la deslumbra como a los políticos. Por eso, aceptó el servicio público y sostiene una fundación para ayudar niños indígenas. No se concreta a solo dar dinero, contacta personalmente con los niños.

Entre los “preprecandidatos”, los hay con mucha más experiencia y capacidad que ella. Pero ahorita, necesitamos, un candidato que pueda ganar. De nada nos sirve un genio de la gobernanza perdedor. Por desgracia esos “más capacitados”, ignorando el clamor social y de muchos comunicadores, guardan silencio cómplice ante la destrucción de su patria. Por eso no entusiasman. Si uno de los enemigos a vencer es el abstencionismo, su silencio no sirve.

En cambio, ella enamora al electorado. Ni siquiera “preprepreprecandidata” era y en unos cuantos días, ya encabezaba las encuestas. Entusiasma y puede ganar, que es lo importante. Su desventaja en capacidad, puede superarse con humildad. Ella sabe, que no sabe todo, por eso quiere coequiperos que sepan más que ella. “No pendejos, no huevones, no ratas”. Sabe escuchar y trabajar en equipo. Valora la ciencia y la lógica. Con estas y otras cualidades, aunadas a su posibilidad de triunfo y su coraje, no sería difícil, que, de llegar a la presidencia, obtuviera mejores resultados que su más “sabio y experimentado” competidor. No por nada, el globalista Foro de Davos, la incluyó dentro de las 100 líderes globales del futuro del mundo. Para mover a votar en un ambiente en el que el abstencionismo pesa mucho, es indispensable alguien que conecte con el corazón, y la grandiosidad académica no llega ahí.

Para que una niña descalza que vende gelatinas, tenga agallas para abandonar su pueblito y enfrentar, sola y sin recursos, un mundo desconocido, en el que no abunda la piedad, se necesita un valor excepcional. Mientras obtenía su título universitario, en el tiempo normal, (no en catorce años), habitaba un cuarto techado con lámina. Creó una empresa exitosa de tecnología de punta, que le brinda recursos de sobra. Por sus logros empresariales ha obtenido premios internacionales. Aceptó ingresar al servicio público porque le rogaron, y entendió, que desde el gobierno puede hacer más por el prójimo, que en su empresa. Llegó al Senado y desde ahí, ha sido una de las pocas voces que han tenido el valor de denunciar, oponerse abiertamente a los destrozos de “YSQ” y encararlo de muchas formas. Por eso, ahora que rehusaron recibirla, el pueblo empezó a manifestar claramente, que la quiere de presidente. Y parece que, al menos hasta ahorita, este deseo se está extendiendo como un reguero de pólvora y fortaleciendo. Prácticamente, ya tiene las

firmas requeridas. Si hacemos lo necesario, ella y nosotros, abriremos un horizonte muy prometedor para México. Y todo gracias a la maldad de “Nuestro Becario de Palacio”.

Seguirá continuando…